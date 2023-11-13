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Стильная Кейт Миддлтон выгуляла жемчуг и бриллианты покойной Елизаветы II

13 ноября 2023 12:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стильная Кейт Миддлтон выгуляла жемчуг и бриллианты покойной Елизаветы II
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц и принцесса Уэльские, Карл III, его супруга Камилла Паркер-Боулз и другие члены британской королевской семьи посетили мероприятия по случаю Дня памяти павших. Цель — отдать почтение солдатам, погибшим в военных конфликтах с участием Великобритании.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мероприятия, посвященные этой дате, включали концерт в Королевском Альберт-холле, торжественный марш, в котором приняли участие около 10 тысяч британских ветеранов и родственников павших солдат, а также церемонию возложения венков у лондонского кенотафа. Особое внимание своим появлением в Альберт-холле привлекла супруга наследника британского престола, принца Уильяма, Кейт Миддлтон. Она воспользовалась возможностью почтить память умершей в прошлом году королевы Елизаветы II. Принцесса Уэльская надела одно из самых любимых украшений бабушки своего мужа — жемчуг и бриллианты.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Уэльская принцесса Кейт Миддлтон и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters
Уэльская принцесса Кейт Миддлтон и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters

 

Принц Уильям и король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters
Принц Уильям и король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

 

Принц Уильям. Фото: Reuters
Принц Уильям. Фото: Reuters

Кейт выглядела элегантно в черном пальто Alexander McQueen в стиле милитари на балконе, когда стояла рядом с королевой Камиллой. Кейт сочетала свое пальто, которое она впервые надела в 2019 году, с парой сережек с жемчугом и бриллиантами, которые, как полагают, когда-то принадлежали покойной королеве. Вместе с тройкой красных маков принцесса Уэльская дополнила свой ансамбль черной шляпой Philip Treacy с черным бархатным бантом. Кейт владеет этим элегантным аксессуаром с 2006 года, когда она примеряла его, глядя на парад на своего будущего мужа принца Уильяма в Сандхерсте.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Внимание почитателей королевской семьи привлекли оригинальные жемчужные серьги с изображением перьев. Королевская фанатка Джорджия отметила, что серьги Кейт похожи на брошь, которая когда-то принадлежала королеве. Королева надевала известную брошь с тремя большими жемчужинами с бриллиантовыми листьями на свой 73-й день рождения во время визита в Сеул в Южной Корее.

В 2019 году Миддлтон надела пару бриллиантовых и сапфировых сережек, когда-то принадлежавших принцессе Диане. Унаследовав бесценные серьги, Кейт превратила серьги своей покойной свекрови в шикарные капли.

На лацкан своего пальто в военном стиле Кейт прикрепила три красных мака, чтобы отдать дань памяти всем погибшим в конфликте, борясь за свою страну. Мать троих детей также надела серебряную брошь, которой она была награждена, когда в начале этого года стала командующим авиацией флота.

Напомним, принц Уильям без жены засветился на красной дорожке с голливудской красавицей.

Ранее редактор парижского Vogue дала стильный совет Кейт Миддлтон.

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