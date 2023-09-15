Стильная Кейт Уинслет, яркая принцесса и обнаженная актриса: яркие выходы звезд на Vogue World Show
В Королевском театре Друри-Лейн состоялось второе ежегодное мероприятие Vogue World. Ивэнт приурочен к открытию Лондонской недели моды, которая состоится в столице Великобритании с 14 по 19 сентября.
Об этом пишет Daily Mail.
Звездные красотки поразили яркими образами
На красной дорожке фэшн-события собрались известные личности: Сиенна Миллер, Кейт Уинслет, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци, принцесса Евгения, Джаред Лето и другие гости.
Беременная вторым ребенком Сиенна Миллер выбрала для вечера образ Schiaparelli с пышной юбкой, обнажив кругленький животик, а Кейт Уинслет обратилась к классике, надев белый костюм. Члены королевской семьи, принцессы Беатрис и Евгения, выбрали платья Richard Quinn и Fendi.
Большинство гостей выбрали наряды в черно-белых цветах. Модель Винни Харлоу позировала в Zuhair Murad.
Ранее Ким Кардашьян в сияющем платье омрачила Николь Кидман и голливудских девственниц на званом ужине.
Напомним, мы писали о самых смелых образах гостей премии MTV Video Music Award 2023.