Актриса Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Актриса Дженна Ортега снялась для обложки журнала Harper's Bazaar UK. В интервью красавица рассказала о стандартах киностудии и давлении на нее.

Об этом пишет Harper's Bazaar UK.

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Актриса позировала в роскошных дизайнерских платьях. Дженна примеряла стильные мини и блестящие наряды.

"Моя карьера действительно находилась в руках многих других людей. Я работала и сотрудничала с людьми, которые, возможно, не всегда учитывали мои интересы. В детстве мне всегда говорили, что мне следует и не следует делать — каким путем мне следует идти, что будет лучше для меня. Но, в конце концов, я единственная, кто никогда не узнает, что было правильным" , — рассказала звезда сериала "Уэнздей".

Актриса Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Актриса Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Актриса Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Актриса Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Актриса Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Актриса Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Актриса Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Она рассказала, как работа в киноиндустрии с детства повлияла на ее самооценку.

"Как ребенок-актер вы можете получить две работы: или вы младшая версия кого-то, или вы играете чью-то дочь — а ведущих латиноамериканцев было не так много. Актеры, для которых я могла бы быть кем-то таким. Поэтому многое из того, что я делала в детстве, не дало результатов – потому что я не выглядела определенным образом", — говорит актриса.

Напомним, дочь Ким Кардашьян в короне покорила обложку глянца.

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