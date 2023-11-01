Зірка "Гри престолів" знялась у вишуканій фотосесії та розповіла, чого боялася більше за смерть

Акторка Емілія Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Емілія Кларк знялась у стильній фотосесії. Зірка "Гри престолів" зізналася, що "більше боялася бути звільненою, ніж померти", коли її госпіталізували з крововиливом у мозок.

Про це пише Harper's Bazaar.

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В інтерв'ю виданню Емілія поділилася, що відчувала, коли їй поставили діагноз — субарахноїдальна аневризма.

Акторка Емілія Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Емілія Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Емілія Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Емілія Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Емілія Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Емілія Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Емілія Кларк. Фото: Harper's Bazaar

"Я не боялася смерті. Боялася звільнення! Я вирішила: "Це не те, що здолає мене". Я ніколи не піддавалася почуттю "Чому я?". Це відстій. Я просто думала — треба повернутися. Якщо чесно, то все це змусило мене відчувати себе дуже жалюгідною. Ніби я була зламаною. Наче продюсери вважають мене ненадійною людиною, яку вони найняли. Якби у мене не було крововиливу в мозок, я могла би перетворитися на стару дурепу, яка не бачить реальності, живучі в Голлівуді. Тепер я набагато краще усвідомлюю, що відбувається. Я не переживаю про невдачі — я процвітаю через невдачі! Якщо щось йде не так, я завжди думаю, що можу це виправити. Боляче, страшно, але потім можна все", — говорить акторка.

Для фотосесії Емілія приміряла стильне вбрання та прикраси.

Емілія повернулася до акторської діяльності цього року, зробивши багаторічну перерву.

У есе, яке вона написала для The New Yorker у 2019 році, Емілія розповіла, що у неї стався субарахноїдальний крововилив, спричинений розривом аневризми, а потім афазія.

Вона також поділилася, що в один момент її численні захворювання мозку призвели до того, що вона не могла згадати навіть свого імені.

Нагадаємо, донька Кім Кардаш'ян у короні підкорила обкладинку глянцю.

Раніше Вікторія Бекхем знялась у спорткарі для фотосесії Vogue.