Стинга перенес выступления из-за состояния здоровья - детали

Британский певец Стинг. Фото: instagram.com/theofficialsting/

Известный британский певец Стинг отменил выступление на церемонии Bass Magazine Awards награждения и несколько концертов на этой неделе. Такое решение музыкант принял по совету своего врача.

Об этом артист сообщил на своей странице Instagram.

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73-летний музыкант должен был выступить на церемонии награждения журнала Bass Magazine Awards в Калифорнии, где ему должны были вручить награду за достижения в течение жизни/

Артист также отложил концерты в Фениксе (штат Аризона) и Уитленде (штат Калифорния), а также выступление на юбилейном концерте звукозаписывающей компании, которые должны были состояться позже на этой неделе

"По совету своего врача, из-за болезни, с искренним сожалением, Стинг вынужден отменить свое выступление на церемонии награждения Bass Magazine Awards в этот четверг и отложить концерты STING 3.0", — говорится в сообщении.

Известный артист извинился перед поклонниками и сообщил, что приобретенные билеты остаются действительными на перенесенные даты.

Напомним, актриса Анна Сагайдачная вскоре после рождения дочери оказалась на больничной койке. А также актриса Дар'я Петрожицкая призналась, что загруженный съемками график негативно повлиял на ее здоровье.