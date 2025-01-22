Анна Сагайдачна опинилася в лікарні — деталі

Зірка "Кріпосної" із крихітною донькою потрапила до лікарні
Українська акторка Анна Сагайдачна невдовзі після народження донечки опинилася на лікарняному ліжку. Зірка серіалу "Кріпосна" нині лікує маленьку від інфекції.
Про це акторка розповіла в Instagram.
Сагайдачна лікує новонароджену доньку
Акторка повідомила шанувальникам, що вона вимушено опинилася в лікарні через те, що захворіла її новонароджена донька, ім'я якої вона поки приховує.
Маленьку заразив старший син Анни Тимур. Зірка сподівається, що дівчинка швидко відновиться і вони повернуться додому.
"Не в цьому місці я б хотіла опинитися зараз, тим паче з дитиною, але маємо, що маємо. Коли в тебе двоє дітей і більше, то старші приносять якісь бацили додому і хворіють всі. Тіма вилікували, тепер захворіла манюнька. Нічого…Сподіваюся, все буде добре", — поділилась Анна.
Зірка повідомила, що в лікарні гарні умови які можна порівняти навіть із готелями в Буковелі, проте лікування обходиться їй значно дорожче.
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