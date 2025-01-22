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Зірка "Кріпосної" із крихітною донькою потрапила до лікарні

22 січня 2025 17:00
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Анна Сагайдачна опинилася в лікарні — деталі
Українська акторка Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Українська акторка Анна Сагайдачна невдовзі після народження донечки опинилася на лікарняному ліжку. Зірка серіалу "Кріпосна" нині лікує маленьку від інфекції.

Про це акторка розповіла в Instagram.

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Акторка повідомила шанувальникам, що вона вимушено опинилася в лікарні через те, що захворіла її новонароджена донька, ім'я якої вона поки приховує.

Маленьку заразив старший син Анни Тимур. Зірка сподівається, що дівчинка швидко відновиться і вони повернуться додому.

"Не в цьому місці я б хотіла опинитися зараз, тим паче з дитиною, але маємо, що маємо. Коли в тебе двоє дітей і більше, то старші приносять якісь бацили додому і хворіють всі. Тіма вилікували, тепер захворіла манюнька. Нічого…Сподіваюся, все буде добре", — поділилась Анна.

Анна Сагайдачна потрапила в лікарню з дитиною
Анна Сагайдачна в лікарні. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Зірка повідомила, що в лікарні гарні умови які можна порівняти навіть із готелями в Буковелі, проте лікування обходиться їй значно дорожче. 

Анна Сагайдачна потрапила в лікарню з донькою
Анна Сагайдачна в лікарні з донькою. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, ведучий Максим Неліпа, який нині служить в ЗСУ переніс багато операцій на щелепі. Також акторка Дар'я Петрожицька зізналась, що завантажений зйомками графік негативно вплинув на її здоров'я.

діти здоров'я українські зірки серіал "Кріпосна" соцмережі

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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