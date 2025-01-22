Анна Сагайдачна опинилася в лікарні — деталі

Українська акторка Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна невдовзі після народження донечки опинилася на лікарняному ліжку. Зірка серіалу "Кріпосна" нині лікує маленьку від інфекції.

Про це акторка розповіла в Instagram.

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Акторка повідомила шанувальникам, що вона вимушено опинилася в лікарні через те, що захворіла її новонароджена донька, ім'я якої вона поки приховує.

Маленьку заразив старший син Анни Тимур. Зірка сподівається, що дівчинка швидко відновиться і вони повернуться додому.

"Не в цьому місці я б хотіла опинитися зараз, тим паче з дитиною, але маємо, що маємо. Коли в тебе двоє дітей і більше, то старші приносять якісь бацили додому і хворіють всі. Тіма вилікували, тепер захворіла манюнька. Нічого…Сподіваюся, все буде добре", — поділилась Анна.

Анна Сагайдачна в лікарні. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Зірка повідомила, що в лікарні гарні умови які можна порівняти навіть із готелями в Буковелі, проте лікування обходиться їй значно дорожче.

Анна Сагайдачна в лікарні з донькою. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

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