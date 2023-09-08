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Стипендия имени Андре Тана: дизайнер будет платить студентам деньги

8 сентября 2023 11:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стипендия имени Андре Тана: дизайнер будет платить студентам деньги
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Харьковском колледже текстиля и дизайна начала работу стипендия имени Андре Тана. Дизайнер вспомнил свой путь к успеху.

Об этом Андре сообщил в своем Instagram.

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Андре Тан пользуется услугами украинских специалистов в своей работе. В своих интервью и публичных выступлениях он отмечает, что важно уделять внимание молодежи, воспитанию новых кадров — в частности, в сфере fashion-индустрии.

Поэтому Андре Тан оснавал в Харьковском колледже текстиля и дизайна стипендию. По условиям программы Андре Тан будет выбирать лучших учеников колледжа, которые показывают отличные результаты в обучении, и будет выплачивать им каждый месяц стипендию. Помимо денежного вознаграждения, будущие протеже дизайнера будут получать помощь с материалами и тканями для разработки коллекций, организации показов коллекций.

 

Дизайнер Андре Тан со студентами Харьковского колледжа. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан со студентом. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Я окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна в 2001-м году и хорошо помню те голодные студенческие времена. Информации о реальном положении вещей мало, за советом не к кому обратиться, потому что никому нет до тебя дела. Приходилось шагать вслепую, наугад пробовать и создавать, просто на голом энтузиазме и желании сделать что-то важное для украинской модной индустрии. Сегодня, накопив опыт и ресурсы, я хочу, во-первых, отблагодарить родной колледж, а во-вторых, поделиться тем, что имею, с перспективной молодежью, сэкономить им время, оказать авторитетную поддержку и помощь в их начинаниях", — сказал Андре Тан.

Напомним, Андре Тан назвал ТОП вещей, которые делают тебя старше.

Ранее Андре Тан раскрыл модные тренды этой осени.

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