Американо-российский актер Стивен Сигал

Большинство знаменитостей поддерживают Украину в войне против оккупантов. Впрочем, есть и такие, которые не только получили гражданство страны-террориста, но и посещают пропагандистские мероприятия. Среди них и 70-летний американо-российский актер Стивен Сигал, приехал на съезд международного движения русофилов в москве.

Об этом сообщают росСМИ.

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На пропагандистском мероприятии актер в очередной раз заявил, что чувствует себя россиянином. Стивен продолжает поддерживать кровавую политику кремля и мотивирует граждан страны-террориста в продолжение войны. Для этого он принимает участие во многих форумах путинистов и использует историю своей семьи.

"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру. Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов россиянин", — заявил на съезде международного движения русофилов Сигал.

Отметим, что одиозный актер с 2017 года находится в списке артистов, угрожающих национальной безопасности Украины. У Стивена три гражданства: США, россии и Сербии.

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