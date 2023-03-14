Стивен Сигал посетил форум движения русофилов в москве и сделал громкое заявление
Большинство знаменитостей поддерживают Украину в войне против оккупантов. Впрочем, есть и такие, которые не только получили гражданство страны-террориста, но и посещают пропагандистские мероприятия. Среди них и 70-летний американо-российский актер Стивен Сигал, приехал на съезд международного движения русофилов в москве.
Об этом сообщают росСМИ.
-
В оккупированном Крыму активно раздают повестки: что случилось
-
От "Гарпуна" до накормленных жителей Африки: военная помощь Украине важна для мира
-
Глава МИД Британии объяснил, в чем сложность конфискации активов рф
-
В Ирпене завтра будут звучать сирены и взрывы: с чем это связано
-
Нидерланды передадут Украине тральщики класса Alkmaar: почему это важно для Одессы
-
Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид
-
Джеки Чан возвращается к известной роли 20 лет спустя: какой проект "реанимируют" продюсеры
-
СБУ объявила подозрение херсонскому "министру", который организовывал депортацию детей
-
Зеленский в Киеве встретился с премьером Исландии: что обсудили политики
-
Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги, — Резников
Подробности
На пропагандистском мероприятии актер в очередной раз заявил, что чувствует себя россиянином. Стивен продолжает поддерживать кровавую политику кремля и мотивирует граждан страны-террориста в продолжение войны. Для этого он принимает участие во многих форумах путинистов и использует историю своей семьи.
"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру. Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов россиянин", — заявил на съезде международного движения русофилов Сигал.
Отметим, что одиозный актер с 2017 года находится в списке артистов, угрожающих национальной безопасности Украины. У Стивена три гражданства: США, россии и Сербии.
Напомним, ранее мы писали, что российский режиссер Александр Молочников хочет снять фильм о детях из Бахмута. Также мы рассказывали, что пропутинский рэпер Птаха притворился, что попал под обстрел ВСУ в "ДНР".