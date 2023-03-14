Стівен Сігал відвідав форум руху русофілів в москві та зробив гучну заяву

Американо-російський актор Стівен Сігал

Більшість знаменитостей підтримує Україну у війні проти окупантів. Втім є й такі, які не тільки отримали громадянство країни-терориста, але й відвідують пропагандистські заходи. Серед них й 70-річний американо-російський актор Стівен Сігал, який приїхав з’їзд міжнародного руху русофілів у москві.

Про це повідомляють росЗМІ.

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На пропагандистському заході актор в черговий раз заявив, що відчуває себе росіянином. Стівен продовжує підтримувати криваву політику кремля та мотивує громадян країни-терориста на продовження війни. Для цього він й бере участь у багатьох форумах путіністів та використовує історію своєї сім'ї.

"Мій батько був росіянином, і я виріс у російській родині, моя мати також була занурена в російську культуру. Мій батько був освіченою людиною, і ми знали російську літературу, культуру та традиції, всіх великих авторів. Я на сто відсотків русофіл і на мільйон відсотків росіянин", — заявив на з’їзді міжнародного руху русофілів Сігал.

Відзначимо, що одіозний актор з 2017 року перебуває у списку артистів, які загрожують національній безпеці України. В Стівена три громадянства: США, росії та Сербії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський режисер Олександр Молочников хоче зняти фільм про дітей з Бахмута. Також ми розповідали, що пропутінський репер Птаха прикинувся, що попав під обстріл ЗСУ у "ДНР".