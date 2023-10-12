Стопами мамы: дочь Мадонны представила мистический клип

Рамка из клипа Лурдес Леон. Фото: instagram.com/lourdesleon

Старшая дочь американской певицы Мадонны 26-летняя Лурдес Леон вдохновляется творчеством своей мамы и даже копирует ее. Девушка выпустила новый клип на композицию Spelling, которая является копией музыкального видео Мадонны на трек Frozen.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дань уважения

Лурдес Леон, работающая моделью, а также уже год как строящая свою музыкальную карьеру, решила повторить клип своей мамы на песню Frozen, выпущенный в 1998 году. Она записала подобное видео на свою песню Spelling.

Девушка сразу заявила, что видео на ее песню это посвящение легендарному клипу Мадонны.

"Это произведение очень особенное. Это дань уважения бессмертному произведению моей матери "Frozen", — написала Лурдес.

Клип молодой певицы сделан в тех же цветах и стиле, что и видео Мадонны. Она так же предстает в образе ведьмы и даже в том же платье Жана-Поля Готье.

Даже момент, где Мадонна предстает обнаженной в конце клипа ее дочь также повторила.

Однако есть и кое-что, чем отличается клип дочери. Некоторая мистика, а именно перевоплощение певицы, выполнены с помощью современных технологий, которых еще не было во времена клипа Мадонны.

Свое мнение по поводу клипа Лурдес объяснила очень трогательно.

"Я была бы никем без женщины, которая привела меня в этот мир", — отметила дочь легенды.

Напомним, Мадонна в удобном образе была замечена в Англии.

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