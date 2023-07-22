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Отношения проходят испытания: Ефросинина рассказала о непростом периоде

22 июля 2023 13:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Отношения проходят испытания: Ефросинина рассказала о непростом периоде
Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведущая Маша Ефросинина воздержалась от комментариев по поводу скандала вокруг сериала, который должен снимать Юрий Горбунов. Подписчики звезды критически отреагировали на недавний пост ведущей, поэтому она решила расставить все точки на "i".

Ефросинина гневно обратилась к фолловеров в своем Instagram.

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Звезда требует не беспокоить ее вопросами о Юрии Горбунове, ведь, по ее словам, он перестал для нее существовать еще в 2021 году. Также ведущая отметила, что ей грустно из-за того, что обществу она не интересна как обычный человек, а всех интересует только в контексте скандалов.

 

Ведущая Маша Ефросинина о скандале вокруг сериала Горбунова. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Потому что это для меня, как и для всего нашего общества, прямой путь к тотальному психологическому заболеванию, а я его уже вижу, трогаю и чувствую. У меня есть свои эмоции, своя жизнь, обязанности, ответственность за мое дело с помощью женщинам. Есть куча дел с моими детьми, которым я уже полтора года и мама, и отец. Люди, уважаемые, молю, думайте, а не додумывайте", — комментирует Ефросинина.

С начала полномасштабного вторжения муж Маши Ефросининой, Тимур Хромаев, присоединился к рядам ВСУ. От него у ведущей двое детей.

Ранее шоумен Юрий Горбунов прокомментировал скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец". На создание проекта студия ведущего и продюсера Юрия Горбунова получила из госбюджета 33 миллиона гривен.

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк обратился к своему коллеге Юрию Горбунову, чтобы тот отказался от средств, предоставленных на создание нового сериала.

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