Страдает больше всего: Дженнифер Энистон тяжелее всего из "Друзей" переживает смерть Мэтью Перри

Актокра Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Актриса Дженнифер Энистон тяжело переживает потерю своего бывшего коллеги по сериалу "Друзья" Мэтью Перри после его внезапной смерти 28 октября. Энистон также меньше года назад потеряла отца.

Об этом пишет Daily Mail.

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Недавно прошла похоронная служба, где семья и близкие простились с Перри. Церемония завершилась исполнением песни Питера Гебриэла "Don't Give Up".

"Это вторая большая потеря Энистон менее чем за год, в скором времени исполнится годовщина смерти ее отца. Она еще не полностью восстановилась, и теперь смерть Перри просто полностью сбила ее с ног. Несмотря на то, что она делала все возможное, чтобы "восстановиться". ..это стало абсолютно сокрушительным ударом", — говорит источник из окружения Энистон.

Перри похоронили рядом с другими звездами, включая Бриттани Мерфи, Пола Уокера, Бастера Китона, рокера INXS Майкла Хатчинсона и актрису Энн Гечи, внезапно умершую в прошлом году после автомобильной аварии.

Актеры Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер тяжело переживают смерть Мэттью Перри. Фото: Reuters

Энистон и остальной актерский состав — Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу — выступили с заявлением, в котором описали свой шок и печаль по поводу утраты коллеги.

"Мы все очень опустошены потерей Мэтью. Мы были не просто коллегами по актерскому составу. Мы — семья. Есть так много, что сказать, но сейчас мы собираемся взять паузу, чтобы пережить эту непостижимую потерю. Со временем мы скажем больше, когда сможем. Сейчас наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире", — говорится в совместном заявлении звезд.

Причина смерти Перри остается неподтвержденной, но первые отчеты токсикологов показали, что в его организме не было ни метамфетамина, ни фентанила, когда он утонул.

Напомним, мемуары Мэтью Перри стали бестселлером после его смерти.

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