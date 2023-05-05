Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Лента Антонио Лукича попала в ТОП-10 самых кассовых украинских фильмов arrow

Лента Антонио Лукича попала в ТОП-10 самых кассовых украинских фильмов

5 мая 2023 16:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Лента Антонио Лукича попала в ТОП-10 самых кассовых украинских фильмов
Исполнители главных ролей в фильме "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook/Luxembourg
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом месяце в кинопрокат вышел фильм режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", в котором главные роли сыграли Амил и Рамил Насиров из рэп-группы "Курган и Agregat". Ленте удалось войти в ТОП-10 самых кассовых украинских фильмов времен Независимости.

Об этом в Facebook сообщили создатели фильма.

Читайте также:

Успех "Люксембург, Люксембург"

Лента уже третью неделю подряд удерживает лидерство в украинском бокс-офисе. Такие показатели позволили фильму режиссера Антонио Лукича покорить новый для себя рекорд.

"Бокс-офис нашего фильма пересек отметку в 25 млн 361 тысячу гривен и ворвался на 10 позицию самых кассовых лент украинского проката, сдвинув с нее "Секс и ничего личного". Спасибо всем зрителям", — написали продюсеры ленты.

Рекорд фильма Люксембург, Люксембург. Фото: Facebook/Luxembourg

О ленте

Съемки фильма прошли в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино. В мае 2022 года "Люксембург, Люксембург" стал одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов proMOTION, начатой Украинским институтом. Международная промо поддержка в рамках программы осуществляется с помощью Göteborg Film Fund.

Напомним, ранее мы писали, что вышел первый трейлер долгожданного фэнтезийного фильма "Дюна 2" в украинском дубляже. Также мы рассказывали, что премия "Оскар" изменила правила членам жюри и запретила им устраивать вечеринки и не только.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас