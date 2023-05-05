Лента Антонио Лукича попала в ТОП-10 самых кассовых украинских фильмов

Исполнители главных ролей в фильме "Люксембург, Люксембург". Фото: Facebook/Luxembourg

В прошлом месяце в кинопрокат вышел фильм режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", в котором главные роли сыграли Амил и Рамил Насиров из рэп-группы "Курган и Agregat". Ленте удалось войти в ТОП-10 самых кассовых украинских фильмов времен Независимости.

Об этом в Facebook сообщили создатели фильма.

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Лента уже третью неделю подряд удерживает лидерство в украинском бокс-офисе. Такие показатели позволили фильму режиссера Антонио Лукича покорить новый для себя рекорд.

"Бокс-офис нашего фильма пересек отметку в 25 млн 361 тысячу гривен и ворвался на 10 позицию самых кассовых лент украинского проката, сдвинув с нее "Секс и ничего личного". Спасибо всем зрителям", — написали продюсеры ленты.

Рекорд фильма Люксембург, Люксембург. Фото: Facebook/Luxembourg

О ленте

Съемки фильма прошли в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино. В мае 2022 года "Люксембург, Люксембург" стал одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов proMOTION, начатой Украинским институтом. Международная промо поддержка в рамках программы осуществляется с помощью Göteborg Film Fund.

Напомним, ранее мы писали, что вышел первый трейлер долгожданного фэнтезийного фильма "Дюна 2" в украинском дубляже. Также мы рассказывали, что премия "Оскар" изменила правила членам жюри и запретила им устраивать вечеринки и не только.