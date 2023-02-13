Кара Делевинь, Адель, Jay Z — звездные гости на Супербоуле-2023

Стриптиз от Делевинь, загадочная Адель и Джей Зи с дочерью — кто из звезд пришел на Супербоул-2023
Просмотр финальной игры сезона в профессиональном американском футболе, Супербоуле, это традиция в США. Билеты на мероприятие разлетаются мгновенно, а за трансляцией следят десятки миллионов. Супербоул-2023 не пропустили и знаменитости. Еще бы — на сцене впервые за пять лет выступила певица Рианна.
Новини.LIVE покажет, кто из знаменитостей посетил грандиозный финал.
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Поддержать Рианну пришел рэпер Jay Z. Компанию ему составила старшая дочь, 11-летняя Блю Айви Картер. Именно Jay Z заметил талант Рианны и занялся ее продюсированием в нулевых.
На зрительских трибунах загадочно, в очках и тихонько смотрела игра футболистов и выступление Рианны британская певица Адель.
Английская модель, актриса Кара Делевинь пришла на игру в футболке с забавной надписью: "Концерт Рианны, прерванный футбольным матчем. Удивительно, но все равно". Перед тысячами болельщиками Кара устроила мини-стриптиз.
На зрительских трибунах папарацци заметили и голливудского актера Брэдли Купера.
Недалеко от него с друзьями расположился лауреат премии "Грэмми", британский музыкант Пол Маккартни.
У стадиона в городе Глендейл, штат Аризона папарацци также заметили певицу Билли Айлиш и миллиардера Илона Маска с одним из сыновей.
Напомним, ранее мы писали, что группа Queen опубликовала архивный саундчек в Киеве и пообещала вновь выступить в Украине. Также мы рассказывали, что Billboard назвал женщину в 2023 году.
Фото: PageSix