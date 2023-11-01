Стройнее, чем когда-либо: певица Келли Кларкстон ошеломила стремительным похудением.

Певица Келли Кларкстон. Фото: instagram.com/kellyclarksonshow/

Певица Келли Кларксон поразила невероятным похудением во время своего вокального номера. Звезда в узком платье выступила во время своего шоу.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Причина похудения – забота о детях

После того, как звезда засветила новые формы, фоловеры в социальной сети предположили, что она похудела благодаря хирургическому вмешательству или препарату Оземпик. Келли еще публично не рассказывала о своей трансформации, но источник настоял на том, что она бы откровенно говорила с поклонниками, если бы она принимала препарат.

"Если бы она употребляла Оземпик, она была бы первым человеком, который поделится этим с миром. Он бы не держал это в секрете. Оно очень честная и настоящая, и именно такой она всегда была", — говорят друзья звезды.

Ее развод, переезд из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и желание быть "здоровее" для своих детей — девятилетней Ривер Роуз и семилетнего Ремингтона Александра мотивировали заняться своэей фигурой.

Оземпик — лекарство, которое используется для лечения диабета 2 типа, оно также имеет побочный эффект потери веса.

Фоловеры убеждены, что знаменитости, в частности Шэрон Осборн, Трейси Морган и Эми Шумер, все использовали Оземпик.

Напомним, похудевшая Кристина Агилера похвасталась стройными ножками в микроюбке.

Ранее солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже.