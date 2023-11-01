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Стрункіша, ніж будь-коли: співачка Келлі Кларкстон приголомшила різким схудненням

1 листопада 2023 16:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стрункіша, ніж будь-коли: співачка Келлі Кларкстон приголомшила стрімким схудненням
Співачка Келлі Кларксон. Фото: instagram.com/kellyclarksonshow/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Келлі Кларксон вразила неймовірним схудненням під час вокального номера. Зірка у вузькій сукні виступила під час свого шоу.

Про це пише Daily Mail.

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Причина схуднення — піклування про дітей

Після того, як зірка азсвітила нові форми, фоловери в соціальній мережі припустили, що вона схудла завдяки хірургічному втручанню — або препарату Оземпік. Келлі ще не публічно розповідала про свою трансформацію, але джерело наполягло на тому, що вона б відкрито говорила з шанувальниками, якщо б вона приймала препарат.

 

"Якби вона вживала Оземпік, вона була б першою людиною, яка поділиться цим зі світом. Вона б не тримала це в секреті. Вона дуже чесна та справжня, і саме такою вона завжди була", — говорять друзі зірки.

Її розлучення, переїзд із Лос-Анджелеса до Нью-Йорка та бажання бути "здоровішою" для своїх дітей — дев’ятирічної Рівер Роуз і семирічного Ремінгтона Олександра, мотивували її займатися своєю фігурою.

 

Оземпік — ліки, які використовуються для лікування діабету 2 типу, але вони також мають побічний ефект втрати ваги.

Фоловери переконані, що знаменитості, зокрема Шерон Осборн, Трейсі Морган і Емі Шумер, усі використовували Оземпік.

Нагадаємо, схудла Крістіна Агілера похизувалась стрункими ніжками у мікроспідниці.

Раніше солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі.

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