Сценарий сериала Поймать Кайдаша выставили на благотворительный аукцион

Герои сериала "Поймать Кайдаша"

Каждый день по всему миру проходят благотворительные ивенты, направленные на поддержку ВСУ и украинцев, пострадавших от российской военной агрессии. Создатели популярного сериала "Поймать Кайдаша" выставили на аукцион уникальный экземпляр сценария первого эпизода.

Об этом в своем Instagram сообщил режиссер Нариман Алиев.

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Лот с подписью сценаристки и шоуранерши Наталки Ворожбит можно получить при покупке билета за 500 гривен.

"Больше билетов, больше шансов. Все средства на нужды ВСУ. Результаты 23 февраля", — сообщил Нариман.

Это не первая подобная инициатива Алиева. Ранее он продал сценарий своего фильма "Додому" на аукционе за 90 тысяч гривен. Также Нариман помог продать сценарий фильма "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича.

Напомним, ранее мы рассказывали, что оскароносный режиссер Мишель Азанавичюс встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и стал послом UNITED 24.

Также мы писали, что стартовала продажа билетов на фильм "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева. 10 гривен с каждого проданного билета направят на покупку разведывательно-ударного комплекса (РУК) со 120-мм минометами для 111-й отдельной бригады территориальной обороны Луганской области. Комплекс состоит из шести минометов и трех пикапов, а также средств связи, питания, аэроразведки, оптики.