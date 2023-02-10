Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомі українські актори відвідали благодійний поетичний перформанс: на що збирали гроші arrow

Відомі українські актори відвідали благодійний поетичний перформанс: на що збирали гроші

10 лютого 2023 11:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Актори серіалу Кава з кардамоном зібрали гроші для колег на фронті
Фото з благодійного вечора акторів серіалу "Кава з кардамоном"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Під час повномасштабної війни по всьому світу щодня проходять благодійні заходи, на яких збирають кошти для підтримки нашої країни. Один з таких за участю українських акторів відбувся в одному зі столичних ресторанів.

Новини.LIVE розкаже, на що збирали гроші знаменитості. 

Читайте також:

Деталі 

Актори серіалу "Кава з кардамоном" організували благодійний поетичний перформанс. Олена Лавренюк, Віталій Ажнов, Михайло Матюхін об’єдналися, щоб підтримати своїх колег по знімальному майданчику, які наразі воюють на передовій.  Під час благодійної події вдалося зібрати 50 тисяч гривень для 241-ї першої бригади ТРО Голосіївського 204-го батальйону. 

На вечір завітали актор Тарас Цимбалюк, шоумен Юрій Горбунов, дизайнерка Катя Сільченко, режисерка Олена Вінярська, продюсер Олексій Гладушевський та інші друзі акторів. 

У групуванні 241-ї бригади Україну обороняє колега Олени Лавренюк по кінозйомках ― адміністратор SE Production, Адам Міллер. 

"Ми не зупиняємось та рухаємось далі. Попри втрати, моральну виснаженість та втому. Готуємось, збираємося та будемо робити роботу. Кожна ваша копійчина/гривня дуже важлива для нас. Посилання на банку. Всіх міцно обійняли та потиснули руку", ― написав у своїх соцмережах Адам.

Про серіал

"Кава з кардамоном" ― це драматична історія забороненого кохання українки та польського шляхтича, що розгортається у Львові середини 19 століття, за часів "Весни народів", революції 1848—1849 років.

Їхні стосунки ― нечуваний для тих часів вчинок. Бюджет десятисерійного шоу склав 45 млн гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ірландський актор Джек Глісон, який став всесвітньовідомим після ролі короля Джоффрі Баратеона в мегауспішному серіалі "Гра престолів" від HBO, виставив на аукціон унікальний лот, який особисто передасть переможцю. Також ми писали, що оскароносний французький режисер Мішель Азанавічус зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським та став амбасадором UNITED 24. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Ексклюзив

14:00 Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак

13:50 "Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

13:48 Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

13:45 "Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

13:41 В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:41 Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою

13:40 Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував

Ексклюзив

13:35 Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян

13:26 На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів

13:20 "Ваша картка заблокована": поліцейські Одещини розповідають, як не стати жертвою шахраїв

Новина з відео

12:48 HIMARS від LEGO: компанія презентувала унікальну модель з українським солдатом біля РСЗВ

Новина з відео

12:45 Наступ на Одесу: Чорне море стане для росіян мертвим, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо про запуск ракет

Новина з відео

06:15 Аліна Байкова оригінально принизила путіна на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:46 Оборонні потреби, формула миру та членство в ЄС: Зеленський розповів деталі візиту до Брюсселя

Новина з відео

19:31 "За правильну справу": пропагандистка Симоньян закликала росіян помирати на фронті

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Актуальне по темі

None 10 Лютий 13:46

Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак

None 10 Лютий 13:41

"Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

None 10 Лютий 13:51

Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

None 10 Лютий 13:44

"Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB