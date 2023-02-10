Актори серіалу Кава з кардамоном зібрали гроші для колег на фронті

Фото з благодійного вечора акторів серіалу "Кава з кардамоном"

Під час повномасштабної війни по всьому світу щодня проходять благодійні заходи, на яких збирають кошти для підтримки нашої країни. Один з таких за участю українських акторів відбувся в одному зі столичних ресторанів.

Новини.LIVE розкаже, на що збирали гроші знаменитості.

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Актори серіалу "Кава з кардамоном" організували благодійний поетичний перформанс. Олена Лавренюк, Віталій Ажнов, Михайло Матюхін об’єдналися, щоб підтримати своїх колег по знімальному майданчику, які наразі воюють на передовій. Під час благодійної події вдалося зібрати 50 тисяч гривень для 241-ї першої бригади ТРО Голосіївського 204-го батальйону.

На вечір завітали актор Тарас Цимбалюк, шоумен Юрій Горбунов, дизайнерка Катя Сільченко, режисерка Олена Вінярська, продюсер Олексій Гладушевський та інші друзі акторів.

У групуванні 241-ї бригади Україну обороняє колега Олени Лавренюк по кінозйомках ― адміністратор SE Production, Адам Міллер.

"Ми не зупиняємось та рухаємось далі. Попри втрати, моральну виснаженість та втому. Готуємось, збираємося та будемо робити роботу. Кожна ваша копійчина/гривня дуже важлива для нас. Посилання на банку. Всіх міцно обійняли та потиснули руку", ― написав у своїх соцмережах Адам.

Про серіал

"Кава з кардамоном" ― це драматична історія забороненого кохання українки та польського шляхтича, що розгортається у Львові середини 19 століття, за часів "Весни народів", революції 1848—1849 років.

Їхні стосунки ― нечуваний для тих часів вчинок. Бюджет десятисерійного шоу склав 45 млн гривень.

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