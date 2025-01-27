Макс Вышинский ответил, имеют ли участники Квартала 95 бронь от мобилизации

Макс Вышинский. Фото: instagram.com/max_vyshynskyi

Стендап-комик Макс Вышинский прокомментировал слухи о том, что все участники Квартала 95" имеют бронь от мобилизации. Бывший сценарист студии рассекретил, соответствуют ли они действительности.

Об этом юморист рассказал в интервью Алине Доротюк.

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В сети часто ходят слухи о том, что мужчины-участники "Квартала 95" имеют бронь от мобилизации.

Однако, по словам Вышинского, который более 10 лет работал сценаристом шоу, это неправда. Как напомнил юморист, некоторые из кварталовцев сейчас несут службу в рядах ВСУ.

"У "Квартала" настолько бронь, что аж три сценариста воюют на фронте по собственному желанию. Вот такая бронь. Квартал" не является каким-то стратегическим предприятием для Украины, поэтому никто нас не бронировал. Нас ассоциируют с телевидением, но например на телевидении, там на "Новом канале" или еще где-то, работников-мужчин бронировали. Но мы не являемся какой-то такой большой компанией, мы являемся продакшном, который создает продукт. Брони у "95 Квартала" нет", — рассказал Вышинский.

Напомним, ранее Андрей Макаревич озадачил своим заявлением о том, помогает ли ВСУ во время войны. Также мы писали, что Иван Дорн отреагировал на скандал с вечеринкой, на которой были россияне.