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Сценарист "Квартала 95" ответил, дают ли участникам бронь

27 января 2025 17:42
Мария Покровская - Редактор
Макс Вышинский ответил, имеют ли участники Квартала 95 бронь от мобилизации
Макс Вышинский. Фото: instagram.com/max_vyshynskyi
Мария Покровская - Редактор

Стендап-комик Макс Вышинский прокомментировал слухи о том, что все участники Квартала 95" имеют бронь от мобилизации. Бывший сценарист студии рассекретил, соответствуют ли они действительности.

Об этом юморист рассказал в интервью Алине Доротюк.

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В сети часто ходят слухи о том, что мужчины-участники "Квартала 95" имеют бронь от мобилизации.

Однако, по словам Вышинского, который более 10 лет работал сценаристом шоу, это неправда. Как напомнил юморист, некоторые из кварталовцев сейчас несут службу в рядах ВСУ.

"У "Квартала" настолько бронь, что аж три сценариста воюют на фронте по собственному желанию. Вот такая бронь.   Квартал" не является каким-то стратегическим предприятием для Украины, поэтому никто нас не бронировал. Нас ассоциируют с телевидением, но например на телевидении, там на "Новом канале" или еще где-то, работников-мужчин бронировали. Но мы не являемся какой-то такой большой компанией, мы являемся продакшном, который создает продукт. Брони у "95 Квартала" нет", — рассказал Вышинский.

 

Напомним, ранее Андрей Макаревич озадачил своим заявлением о том, помогает ли ВСУ во время войны. Также мы писали, что Иван Дорн отреагировал на скандал с вечеринкой, на которой были россияне.

Квартал 95 юмор мобилизация сценарист Бронь от мобилизации

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17:43 Что такое ИИ-модель DeepSeek-R1 и работает ли она в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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