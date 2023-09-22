Студию Ghibli Хаяо Миядзаки продали известной телесети

Кадар из фильма "Унесенные привидениями". Фото: instagram.com/ghibliarchives/

Культовая японская анимационная компания Studio Ghibli, создавшая всемирно любимые фильмы, в частности "Мой сосед Тоторо" и "Унесенные призраками", была продана Nippon TV. Это стало известно после того, как не удалось найти преемника для ее легендарного соучредителя и режиссера Хаяо Миядзаки.

Об этом пишет CNN.

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Совет директоров двух компаний собрался в четверг и одобрил резолюцию о приобретении Nippon TV акций Studio Ghibli, сделав ее дочерней компанией телевизионной сети, говорится в совместном заявлении компаний. Финансовые условия сделки не разглашаются.

"Поскольку режиссеру Хаяо Миядзаки сейчас 82 года, а продюсеру Тошио Сузуки также 75, Studio Ghibli уже давно испытывает проблему со своими преемниками", — говорится в заявлении.

Он добавил, что старшего сына Миядзаки, который сам является режиссером анимационных фильмов, "неоднократно" предлагали как возможного преемника его отца, но он "отвергал эту идею, утверждая, что ему будет трудно самостоятельно взять на себя руководство Ghibli" и "что было бы лучше оставить будущее Ghibli кому-нибудь другому".

Будущее студии было открыто в течение многих лет, когда Миядзаки объявил о своей отставке в 2013 году.

Многие считают Миядзаки одним из самых выдающихся аниматоров мира и иконой японской популярной культуры, его фильмы сформировали анимационную индустрию и завоевали признание критиков по всему миру.

Nippon TV и Studio Ghibli давно сотрудничают, причем первые транслировали фильмы в эфире, инвестировали в производство фильмов и даже помогали финансировать Музей, говорится в заявлении.

Согласно новой договоренности Nippon TV станет крупнейшим акционером Ghibli с 42,3% прав голоса.

С момента своего основания в 1985 году Studio Ghibli была известна своей рисованной анимацией, придерживаясь старой школы.

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