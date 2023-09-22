Студію Ghibli Хаяо Міядзакі продали відомій телемережі

Кадар з фільму "Віднесені привидами". Фото: instagram.com/ghibliarchives/

Культова японська анімаційна компанія Studio Ghibli, яка створила всесвітньо улюблені фільми, зокрема "Мій сусід Тоторо" та "Віднесені привидами", була продана Nippon TV. Це стало відомо після того, як не вдалося знайти наступника для її легендарного співзасновника та режисера Хаяо Міядзакі.

Про це пише CNN.

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Рада директорів двох компаній зібралася в четвер і схвалила резолюцію про придбання Nippon TV акцій Studio Ghibli, зробивши її дочірньою компанією телевізійної мережі, йдеться в спільній заяві компаній. Фінансові умови угоди не розголошуються.

"Оскільки режисеру Хаяо Міядзакі зараз 82 роки, а продюсеру Тошіо Сузукі також 75, Studio Ghibli вже давно має проблему зі своїми наступниками", — йдеться в заяві.

Він додав, що старшого сина Міядзакі, який сам є режисером анімаційних фільмів, "неодноразово" пропонували як можливого наступника його батька, але він "відкидав цю ідею, стверджуючи, що йому буде важко самотужки взяти на себе керівництво Ghibli" і "що було б краще залишити майбутнє Ghibli комусь іншому".

Майбутнє студії було відкритим протягом багатьох років, коли Міядзакі оголосив про свою відставку в 2013 році.

Багато хто вважає Міядзакі одним із найвидатніших аніматорів світу та іконою японської популярної культури, його фільми сформували анімаційну індустрію та завоювали визнання критиків у всьому світі.

Nippon TV і Studio Ghibli давно співпрацюють, причому перші транслювали фільми в ефірі, інвестували у виробництво фільмів та навіть допомагали фінансувати Музей, йдеться у заяві.

Відповідно до нової домовленості, Nippon TV стане найбільшим акціонером Ghibli з 42,3% прав голосу.

З моменту свого заснування в 1985 році Studio Ghibli була відома своєю мальованою анімацією, дотримуючись старої школи.

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