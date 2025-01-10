Дмитрий Ступка, который живет в США, рассказал о последствиях пожара в Калифорнии - фото

Ступка, который живет в США, рассказал, не пострадал ли от пожара
Украинский актер Дмитрий Ступка, который уже длительное время живет в США, отреагировал на масштабные пожары в штате Калифорния. Шоумен рассказал что происходит и не пострадал ли его дом.
Дмитрий вышел на связь с поклонниками в Instagram.
Ступка ответил, не задел ли его пожар в Калифорнии
Актер со своей избранницей, певицей Юлией Барабановой, живет в штате Калифорния, который охватила стихия. Неподалеку от него живет и его бывшая жена с дочкой. К счастью, ни Ступка, ни его близкие не пострадали.
"У нас ничего не дымит, ничего не горит. То, что происходит в Лос-Анджелесе — это катастрофа. Я не хочу ничего сравнивать — это разные вещи, но здесь люди тоже очень пострадали. Дома, машины, квартиры, государственные учреждения, банки, я такого еще не видел. Хороший мы выбрали уголок, далеко от богатства, но живы и здоровы", — отметил Ступка.
Однако увидеть собственными глазами последствия пожара актеру все же удалось. Днем он находился в городе Бербанк, который накрыло облаком дыма из-за пожара.
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