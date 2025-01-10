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Ступка, который живет в США, рассказал, не пострадал ли от пожара

10 января 2025 11:03
Мария Покровская - Редактор
Дмитрий Ступка, который живет в США, рассказал о последствиях пожара в Калифорнии - фото
Дмитрий Ступка. Фото: instagram.com/stupka777
Мария Покровская - Редактор

Украинский актер Дмитрий Ступка, который уже длительное время живет в США, отреагировал на масштабные пожары в штате Калифорния. Шоумен рассказал что происходит и не пострадал ли его дом.

Дмитрий вышел на связь с поклонниками в Instagram.

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Актер со своей избранницей, певицей Юлией Барабановой, живет в штате Калифорния, который охватила стихия. Неподалеку от него живет и его бывшая жена с дочкой. К счастью, ни Ступка, ни его близкие не пострадали.

"У нас ничего не дымит, ничего не горит. То, что происходит в Лос-Анджелесе — это катастрофа. Я не хочу ничего сравнивать — это разные вещи, но здесь люди тоже очень пострадали. Дома, машины, квартиры, государственные учреждения, банки, я такого еще не видел. Хороший мы выбрали уголок, далеко от богатства, но живы и здоровы", — отметил Ступка.

Дмитрий Ступка рассказал о пожаре в Калифорнии
Дмитрий Ступка рассказал о пожаре в Калифорнии. Фото: instagram.com/stupka777

Однако увидеть собственными глазами последствия пожара актеру все же удалось. Днем он находился в городе Бербанк, который накрыло облаком дыма из-за пожара.

Дмитрий Ступка в городе Бербанк
Дмитрий Ступка в городе Бербанк. Фото: instagram.com/stupka777

Ранее Пэрис Хилтон шокировала кадрами, на которых показала руины своего роскошного дома в Малибу.

Также стало известно, как выглядит имение Энтони Хопкинса после пожара.

пожар украинские звезды Калифорния Дмитрий Ступка Лос-Анджелес

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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