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Суд над звездой: Кевин Спейси напал на мужчину во время поездки на бал Элтона Джона

4 июля 2023 18:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Суд над звездой: Кевин Спейси напал на мужчину во время поездки на бал Элтона Джона
Актер Кевин Спейси. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В королевском суде в Лондоне продолжается суд над актером Кевином Спейси. Звезду обвиняют в сексуальных домогательствах.

Об этом пишет Daily Mail.

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Голливудская звезда Кевин Спейси напал на мужчину, когда они ехали на бал к Элтону Джону. Об этом рассказал потерпевший полицейским. Свидетель описал Спейси, как "сложного и подозрительного человека" с характером серийного убийцы из фильма "7", в котором в свое время сыграл актер.

В ходе суда были показаны видеоматериалы, где потерпевший рассказал, что Кевин пообещал его представить своим звездным друзьям. После чего актер домагался его несколько раз.

"Он много ходил на звездные вечеринки, потому что был чрезвычайно популярен после выхода фильма "Красота по-американски", получил "Оскар". Элтон Джон устроил большую вечеринку на миллион долларов в Виндзоре, летний балл. Кевин беспокоился, что журналисты сфотографируют его, он был на грани, выпивал. Мы были в пути, и он ударил меня в пах. У меня перехватило дыхание, а он стал смеяться. Он явно слишком много выпил и был под чем-то еще. Сказал, что ему нравится, когда мне больно. Мне стало противно", — поделился свидетель.

Мужчина рассказал, что вести себя странно Спейси начал после нескольких недель знакомства. Касался его и разгуливал без одежды перед ним в отеле. Свидетель отметил, что теперь даже не может смотреть фильмы с участием актера.

"Меня тошнит, когда смотрю его картины. Он был очень злым, и эта злость шла изнутри", — рассказал потерпевший и добавил, что Спейси притворялся милым, но на самом деле был жестоким.

Напомним, с французского режиссера Люка Бессона, известного по таким фильмам, как "Леон", "Такси", "Пятый элемент", сняты все обвинения. Накануне актриса Санд Ван Рой заявила, что 64-летняя кинозвезда изнасиловала ее.

Ранее стало известно, что после обвинений фанаток в адрес немецкого певца и солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна против него возбудили уголовное дело. По данным западных СМИ, музыканта подозревают в изнасиловании.

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