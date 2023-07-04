Суд над зіркою: Кевін Спейсі напав на чоловіка під час поїздки на бал Елтона Джона

Актор Кевін Спейсі. Фото: Reuters

У королівському суді в Лондоні продовжується суд над актором Кевіном Спейсі. Зірку звинувачують у сексуальних домаганнях.

Про це пише Daily Mail.

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Голлівудська зірка Кевін Спейсі напав на чоловіка, коли вони їхали на бал до Елтона Джона. Про це розповів потерпілий поліцейським. Свідок описав Спейсі, як "складну та підозрілу людину" з характером серійного вбивці з фільму "7", в якому свого часу зіграв актор.

Під час суду були показані відеоматеріали, де потерпілий розповів, що Кевін пообіцяв його представити своїм зірковим друзями. Після чого актор домагався його декілька разів.

"Він багато ходив на зіркові вечірці, тому що був надзвичайно популярним після виходу фільму "Краса по-американськи", отримав "Оскар". Елтон Джон влаштував велику вечірку на мільйон доларів у Віндзорі, літній бал. Кевін переймався, що журналісти сфотографують його, він був на межі, випивав. Ми були в дорозі, і він вдарив мене у пах. У мене перехопило дихання, а він почав сміятися. Він очевидно забагато випив і був під чимось ще. Сказав, що йому подобається, коли мені боляче. Мені було огидно", — поділився свідок.

Чоловік розповів, що поводитися дивно Спейсі почав після кількох тижні знайомства. Торкався його та розгулював без одягу перед ним у готелі. Свідок зазначив, що тепер навіть не може дивитися фільми за участю актора.

"Мене нудить, коли дивлюсь його картини. Він був дуже злим, і ця злість йшла зсередини", — розповів потерпілий і додав, що Спейсі прикидався милим, але насправді був жорстоким.

Нагадаємо, з французького режисера Люка Бессона, який відомий за такими фільмами, як "Леон", "Таксі", "П’ятий елемент", зняті всі звинувачення. Напередодні акторка Санд Ван Рой заявила, що 64-річна кінозірка зґвалтував її.

Раніше стало відомо, що після звинувачень фанаток на адресу німецького співака та соліста рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна проти нього порушили кримінальну справу. За даними західних ЗМІ, музиканта підозрюють у згвалтуванні.