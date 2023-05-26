Суд поставил точку в иске против создателей фильма "Ромео и Джульетта" 1968 года

Фото из фильма "Ромео и Джульетта" (1968). Фото: google.com

В начале этого года британские актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг, сыгравшие в 1968 году главные роли в фильме "Ромео и Джульетта", подали в суд на киностудию Paramount. Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Элисон Маккензи вынесла решение.

Об этом сообщает издание Variety.

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Судья решила, что дело о "Ромео и Джульетте" попадает под защиту первой поправки и иск не подлежит рассмотрению из-за истечения срока давности и самой сцены, которую не считали нарушающим закон.

"Истцы не привели никаких доказательств, что этот фильм может быть признан достаточно сексуально наводящим, чтобы считать его окончательно незаконным", — заявила судья.

До этого кинокомпания Paramount просила отклонить иск в соответствии с калифорнийским законом о защите от недобросовестных действий, который призван отсеивать легкомысленные иски, подавляющие свободу слова.

Что требовали актеры

Оливия Хасси и Леонард Уайтинг утверждали, что их заставили участвовать в сексуальных сценах, когда им было всего 15 и 16 лет. В своем коллективном иске они заявили: умерший в 2019 году режиссер картины Франко Дзеффирелли убеждал их, что во время съемок постельной сцены на них будет специальное белье телесного цвета.

Однако позже, уже на площадке, заявил, что актерам придется полностью раздеться, иначе "фильм будет нереалистичным". И добавил, что в случае отказа они никогда не найдут работу в Голливуде.

За пережитый стресс, актеры, которым уже через 70 лет, требовали от кинокомпании 500 млн долларов.

Фото из фильма "Ромео и Джульетта" (1968). Фото: Pinterest

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