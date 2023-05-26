Суд поставив крапку в позові проти творців фільму "Ромео та Джульєтта" 1968 року

Кадри з фільму "Ромео та Джульєтта" (1968). Фото: google.com

На початку цього року британські актори Олівія Гассі та Леонард Вайтінг, які 1968 року зіграли головні ролі у фільмі "Ромео і Джульєтта", подали в суд на кіностудію Paramount. Суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Елісон Маккензі винесла рішення.

Про це повідомляє видання Variety.

Читайте також:

Подробиці

Суддя вирішила, що справа про "Ромео і Джульєтта" потрапляє під захист першої поправки і позов не підлягає розгляду через закінчення терміну давності та самої сцени, яку не вважали за порушуючий закон.

"Позивачі не навели жодних доказів, що цей фільм може бути визнаний таким, що досить сексуально наводить, щоб вважати його остаточно незаконним", — заявила суддя.

До цього кінокомпанія Paramount просила відхилити позов відповідно до каліфорнійського закону про захист від недобросовісних дій, який покликаний відсіювати легковажні позови, які пригнічують свободу слова.

Що вимагали актори

Олівія Гассі та Леонард Вайтінг стверджували, що їх змусили брати участь у сексуальних сценах, коли їм було лише 15 і 16 років. У своєму колективному позові вони заявили: режисер картини Франко Дзеффіреллі, який помер 2019 року, переконував їх, що під час зйомок постільної сцени на них буде спеціальна білизна тілесного кольору.

Однак пізніше, вже на майданчику, заявив, що акторам доведеться повністю роздягнутися, інакше "фільм буде нереалістичним". І додав, що у разі відмови вони ніколи не знайдуть роботи у Голлівуді.

За пережитий стрес, актори, яким вже за 70 років, вимагали від кінокомпанії 500 млн доларів.

Кадри з фільму "Ромео та Джульєтта" (1968). Фото: Pinterest

Нагадаємо, раніше ми писали, що 78–річний американський актор Майкл Дуглас поскаржився на соціальні мережі. Також ми розповідали, що голлівудський актор та продюсер Він Дізель планує зняти окремі фільми про героїнь франшизи "Форсаж".