Він Дізель планує зняти окремі фільми про героїнь франшизи "Форсаж"

Голлівудський актор Він Дізель. Фото: The Nerd Stash

Десята частина американського бойовика "Форсаж" зараз головний хіт у кінотеатрах по всьому світу. Це передостанній фільм франшизи, яка тішить глядачів з 2001 року. Виконавець головної ролі, актор він Дізель, є ще й продюсером стрічки. Він розповів про плани на майбутнє.

Про це повідомляє видання Variety.

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Подробиці

55-річна кінозірка повідомив, що після фінальної частини "Форсажу" має вийти ще кілька фільмів франшизи. Вдаватися в деталі Дізель не став, проте відмітив, що почав працювати над кількома спінофами ще багато років тому.

"Я почав працювати над жіночим спінофом десь 2017 року разом з іншими спінофами. Чим раніше я випущу фінал, тим раніше я займуся відразу всіма майбутніми фільмами", — розповів Дізель.

Актор не розкрив, про яких саме героїнь планує зняти фільми. Втім Дізель зазначив, що планує запустити ці стрічки у повноцінне виробництво після того, як глядачі побачать "Форсаж 11". Відзначимо, що напередодні продюсер Universal Pivtures заявив: кінокомпанія хоче перетворити фінал "Форсажу" у трилогію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Форсаж 10" провалився в прокаті у США, втім зібрав чимало грошей в Китаї. Також ми розповідали, що голлівудський актор Шон Пенн зіграє роль в українському художньому фільмі про повномасштабну війну.