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Суд назначил Кевину Костнеру новую сумму алиментов: подробности громкого развода

2 сентября 2023 13:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Суд назначил Кевину Костнеру новую сумму алиментов: подробности громкого развода
Актер Кевин Костнер с супругой Кристин Баумгартнер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В скандальном разводе известного американского актера и режиссера Кевина Костнера с моделью и дизайнером Кристин Баумгартнер появились новые подробности. Судья Лос-Анджелеса, рассматривающий дело, принял новое решение.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Подробности развода

После длительной и противоречивой судебной тяжбы Кевина Костнера обязали выплачивать своей жене Кристин Баумгартнер 63 209 долларов в месяц на содержание детей. Это решение стало победой для актера, которому в июле предварительно приказали ежемесячно выплачивать почти 130 тысяч долларов дизайнеру сумочек на содержание их троих детей — 16-летнего Кейдена, 14-летнего Хейса и 13-летней Грейс.

Впрочем, Баумгартнер подала запрос на увеличение этой суммы до 175 тысяч долларов, заявив, что роскошная жизнь "на этот момент есть в ДНК их детей".

В ходе своих показаний в суде Кевин Костнер заявил, что хочет передать свою собственность детям.

"Я не прячу деньги от своей жены", — лаконично заявил он.

Актер Кевин Костнер. Фото: Warner Bros. Entertainment Inc

Кроме того, актер должен выплатить 200 тысяч долларов гонорара адвокату и 100 тысяч долларов за судебно-медицинскую экспертизу. Бывшая звездная пара, сыгравшая свадьбу в 2004 году, будет обязана оплачивать по 50 процентов расходов на здравоохранение своих детей, спортивные и внеклассные мероприятия.

Напомним, ранее мы писали, что экс-жена Кевина Костнера выехала из его особняка в крошечный дом по соседству. Также мы рассказывали, что на фоне развода муж Бритни Спирс отписался от нее в Instagram.

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