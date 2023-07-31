Зірка "Охоронця" Кевін Костнер "приїхав" у Київ
Голлівудський актор Кевін Костнер на початку повномасштабного вторгнення підтримав Україну. Тепер зірка "Охоронця" особисто завітав до Києва.
Про це стало відомо з особистої сторінки в Instagram захисника "Азовсталі" Михайла Діанова.
Костнер в Україні
На спільному фото, яким поділився Михайло Діанов, він усміхнено позує разом з Костнером. Чоловіки сфотографувалися у центрі Києва.
"Впізнаєте?", — прокоментував фото Діанов.
У коментарях фоловери написали про те, що впізнали поруч з захисником зірку кіно. У відповідь на це Діанов також підтвердив, що зустрівся з Костнером.
Пізніше Діанов спростував новину, і заявив, що це був його друг, який просто дуже схожий на актора.
Кевін Костнер ще на початку повномасштабної війни підтримав Україну та засудив політику Путіна.
Нащодавно американський актор Міша Коллінз особисто зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і став новим амбасадором фандрайзингової платформи UNITED24.
Нагадаємо, лідер легендарного американського метал-гурту Metallica Джеймс Хетфілд відвідав у США поранених українських захисників, які зараз проходять там лікування та реабілітацію.