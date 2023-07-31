Зірка "Охоронця" Кевін Костнер "приїхав" у Київ

Актор Кевін Костнер. Фото: instagram.com/kevincostnermodernwest/

Голлівудський актор Кевін Костнер на початку повномасштабного вторгнення підтримав Україну. Тепер зірка "Охоронця" особисто завітав до Києва.

Про це стало відомо з особистої сторінки в Instagram захисника "Азовсталі" Михайла Діанова.

Читайте також:

Костнер в Україні

На спільному фото, яким поділився Михайло Діанов, він усміхнено позує разом з Костнером. Чоловіки сфотографувалися у центрі Києва.

Михайло Діанов і Кевін Костнер. Фото: instagram.com/dianovmiha

"Впізнаєте?", — прокоментував фото Діанов.

У коментарях фоловери написали про те, що впізнали поруч з захисником зірку кіно. У відповідь на це Діанов також підтвердив, що зустрівся з Костнером.

Пізніше Діанов спростував новину, і заявив, що це був його друг, який просто дуже схожий на актора.

Кевін Костнер ще на початку повномасштабної війни підтримав Україну та засудив політику Путіна.

Нащодавно американський актор Міша Коллінз особисто зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і став новим амбасадором фандрайзингової платформи UNITED24.

Нагадаємо, лідер легендарного американського метал-гурту Metallica Джеймс Хетфілд відвідав у США поранених українських захисників, які зараз проходять там лікування та реабілітацію.