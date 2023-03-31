Суд вынес приговор Гвинет Пэлтроу по громкому делу: что получила актриса

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу с адвокатом

Американская актриса Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на горнолыжном курорте. Суд штата Юта признал ее невиновной в громком деле. 50-летняя оскароносная кинозвезда получила один доллар, который был запрошен в ее иске.

Об этом сообщает издание Variety.

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Ранее житель американского штата Юта, 76-летний врач-офтальмолог Терри Сандерсон, подал в суд на актрису: он заявил, что в 2016 году Пэлтроу врезалась в него во время катания на лыжах и сбила с ног. После аварии у Сандерсона был перелом четырех ребер и травма головы.

По его словам, актриса "ушла и оставила его лежать на снегу серьезно пострадавшим и в одиночестве". Мужчина потребовал 3 млн долларов в качестве компенсации, позже он снизил свои требования до суммы 300 тысяч долларов.

Гвинет не признала своей вины и подала встречный иск, заявив, что это он врезался в нее. В суде выступили медицинские работники и лыжные эксперты. Адвокату Гвинет Пэлтроу удалось доказать, что актриса находилась ниже Сандерсона по склону, а потому врезаться в него она не могла.

После того как приговор был оглашен, голливудская звезда подошла к Терри и пожелала ему всего наилучшего. В ответ тот поблагодарил Гвинет. Судебное разбирательство длилось две недели.

Пелтроу и Сандерсон

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри в рубашке Dior посетил последнее судебное слушание в Лондоне. Также мы рассказывали, что суд страны-террориста снял арест с имущества подруги Оли Поляковой, российского блогера Ники Белоцерковской.

Фото: Reuters