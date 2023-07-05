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Суд вынес приговор певице Инне Вороновой, которая снимала работу ПВО

5 июля 2023 17:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Суд вынес приговор певице Инне Вороновой, которая снимала работу ПВО
Певица Инна Воронова. Фото: instagram.com/voronova.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певице Инна Воронова вынесли приговор за то, что она распространила кадры работы ПВО. Женщина заключила соглашение со следствием, и это смягчало решение.

Об этом пишет informator.ua.

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Сотрудничала со следствием

Днепровский районный суд Киева вынес решение по делу о распространении кадров с работой ПВО в Киеве певицей Инной Вороновой. Женщина получила год условного наказания. Певица пошла на сделку со следствием и признала вину.

Адвокат Вороновой с приговором не собирается спорить. Его считает достаточно приемлемым. Дополнительное разбирательство может закончиться отрицательно. Инна приговор пока не комментировала.

Так, ночью 17 мая Инна Воронова выложила в сеть видео, на котором засняла работу украинской ПВО с геолокацией. Информация поставила под угрозу подразделения нашей противовоздушной обороны, поскольку данные об их расположении могли попасть к врагу.

Ранее суд назначил меру пресечения Вороновой в виде домашнего ареста. Инна заявила, что теперь подвергается опасности, поскольку не может пойти в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Напомним, Инне Чернецкой (Вороновой) и еще трем блогерам назначили круглосуточный домашний арест.

Им объявили подозрение по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах. Всем блогерам грозит до восьми лет заключения.

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