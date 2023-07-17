Платье или тонкая дипломатия: скрытый смысл наряда юной принцессы Шарлотты на Уимблдоне

Принцесса Шарлотта. Фото: Reuters

Принцесса Шарлотта вчера дебютировала на Уимблдоне, надев милое голубое платье. Королевские поклонники считают, что наряд восьмилетней девочки имеет скрытый смысл.

Об этом пишет Daily Mail.

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Юная Шарлотта присоединилась к своей матери Кейт Миддлтон, отцу принцу Уильяму и брату принцу Джорджу на Уимблдоне. Шарлотта надела платье до колена с гофрированной вставкой на талии. Платье из белого хлопка с синим цветочным принтом от испанского бренда Friki стоит 169 фунтов стерлингов. Она также надела стильные розовые солнцезащитные очки за 21 фунт.

Принцесса Шарлотта с Кейт Миддлтон и братом. Фото: Reuters

Испанское платье. Фото: dailymail.co.uk/

Поклонники королевской семьи Великобритании убеждены, что наряд был выбран в честь короля Испании Фелипе, который также был на Уимблдоне, болея за испанского игрока Карлоса Алькараса. Спортсмен со временем выиграл матч. Карлос сидел рядом с семьей принца Уильяма.

Другие пользователи социальных сетей отметили, что принцесса, которая, казалось, также болела за Карлоса Алькараса, разговаривала с королем Фелипе.

После вчерашнего семейного выхода королевские наблюдатели также отметили тесную связь между Кейт Миддлтон и ее дочерью.

Напомним, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поразила очередным стильным нарядом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.