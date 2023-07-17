Платье или тонкая дипломатия: скрытый смысл наряда юной принцессы Шарлотты на Уимблдоне
Принцесса Шарлотта вчера дебютировала на Уимблдоне, надев милое голубое платье. Королевские поклонники считают, что наряд восьмилетней девочки имеет скрытый смысл.
Об этом пишет Daily Mail.
Изысканная принцесса
Юная Шарлотта присоединилась к своей матери Кейт Миддлтон, отцу принцу Уильяму и брату принцу Джорджу на Уимблдоне. Шарлотта надела платье до колена с гофрированной вставкой на талии. Платье из белого хлопка с синим цветочным принтом от испанского бренда Friki стоит 169 фунтов стерлингов. Она также надела стильные розовые солнцезащитные очки за 21 фунт.
Поклонники королевской семьи Великобритании убеждены, что наряд был выбран в честь короля Испании Фелипе, который также был на Уимблдоне, болея за испанского игрока Карлоса Алькараса. Спортсмен со временем выиграл матч. Карлос сидел рядом с семьей принца Уильяма.
Другие пользователи социальных сетей отметили, что принцесса, которая, казалось, также болела за Карлоса Алькараса, разговаривала с королем Фелипе.
После вчерашнего семейного выхода королевские наблюдатели также отметили тесную связь между Кейт Миддлтон и ее дочерью.
Напомним, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поразила очередным стильным нарядом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.
Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.