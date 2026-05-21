Самая модная сумка Chanel 2026 года: главный тренд (фото)

Белые джинсы уверенно закрепились среди летних трендов, и Кендалл Дженнер это ярко продемонстрировала. Известная своей любовью к лаконичному стилю в духе 90-х модель недавно вышла в свет в аутфите, который модные критики сразу разобрали на детали и назвали готовой стильной шпаргалкой для этого сезона.

Дженнер собрала максимально простой, но дорогой с виду лук: обычная черная футболка, прямые белые Levi's и балетки от The Row. Главной фишкой, ставшей главным акцентом в этом образе, стала глубокая бордовая сумка Chanel с клапаном. Именно это сочетание спокойного белого денима и насыщенного винного оттенка придало контрасту и превратило повседневную одежду в пример современной элегантности.

Сумка, ставшая настоящим хитом этого года

Эта сумка вообще претендует на статус главного аксессуара года. Ее история началась с дебютного показа Матье Блази для модного Дома Chanel, где дизайнер решился на смелый эксперимент: убрал привычную цепочку из ручек и полностью отказался от классической стеганной текстуры. Чистый минимализм сразу задел модную индустрию. Позже бренд выпустил несколько обновленных вариаций этой модели — с вышивкой, ярким декором и в том же бордовом цвете, который сейчас у всех на слуху. Кроме Кендалл с такой же сумкой на днях заметили Кайю Гербер, а чуть раньше с ней на публике появлялись Марго Робби и Дуа Липа.

Добавим, что несмотря на то, что белые джинсы — это вечная летняя классика, сейчас они особенно актуальны из-за легкого намека на ретро-эстетику 70-х. Модели могут быть разными: от классических прямых до слегка зауженных или вариантов с укороченными краями. Они больше не считаются чем-то экзотическим, а становятся полноценной базой ежедневного гардероба.

