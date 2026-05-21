Головна Гламур Сумка Chanel стала головним аксесуаром 2026 року: її хочуть усі

Дата публікації: 21 травня 2026 10:34
Наймодніша сумка Chanel 2026 року: головний тренд (фото)
Дівчина з сумкою. Фото: magnific

Білі джинси впевнено виходять на перше місце серед літніх трендів, і Кендалл Дженнер це яскраво продемонструвала. Відома своєю любов'ю до лаконічного стилю в дусі 90-х, модель нещодавно вийшла у світ в аутфіті, який модні критики одразу розібрали на деталі та назвали готовою стильною шпаргалкою для цього сезону.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Дженнер зібрала максимально простий, але дорогий на вигляд лук: звичайна чорна футболка, прямі білі Levi’s і балетки від The Row. Головною фішкою, яка стала головним акцентом в цьому образі, стала глибока бордова сумка Chanel з клапаном. Саме це поєднання спокійного білого деніму та насиченого винного відтінку додало контрасту і перетворило повсякденний одяг на зразок сучасної елегантності.

Сумка, що стала справжнім хітом цього року

Ця сумка взагалі претендує на статус головного аксесуара року. Її історія почалася з дебютного показу Матьє Блазі для модного Дому Chanel, де дизайнер зважився на сміливий експеримент: прибрав звичний ланцюжок з ручок і повністю відмовився від класичної стьобаної текстури. Чистий мінімалізм одразу зачепив модну індустрію. Пізніше бренд випустив кілька оновлених варіацій цієї моделі — з вишивкою, яскравим декором та в тому самому бордовому кольорі, який зараз у всіх на слуху. Окрім Кендалл, з такою ж сумкою днями помітили Кайю Гербер, а трохи раніше з нею на публіці з'являлися Марго Роббі та Дуа Ліпа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додамо, що незважаючи на те, що білі джинси — це вічна літня класика, зараз вони мають особливо свіжий вигляд через легкий натяк на ретро-естетику 70-х. Моделі можуть бути різними: від класичних прямих до злегка звужених чи варіантів із підкороченими краями. Вони більше не вважаються чимось екзотичним, а стають повноцінною базою щоденного гардероба.

аксесуари Chanel трендові сумки
Юлія Радар - Редактор
Автор:
Юлія Радар
