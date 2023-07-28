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Суперхит "Барби" собрал пол миллиарда долларов за менее чем неделю проката

28 июля 2023 07:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Суперхит "Барби" собрал пол миллиарда долларов за менее чем неделю проката
Кадр из фильма "Барби". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В мировом кинопрокате, и украинском в частности, первую строчку уже неделю занимает лента "Барби" режиссера Греты Гервиг. Фильм  установил несколько рекордов. Продюсеры подводят итоги бокс-офиса за первые семь дней.

Об этом сообщает издание Max Blizz.

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Мировые сборы ленты об известных пластиковых куклах с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях превысили 530 миллионов долларов. Во вторник "Барби" заработала в США 26 миллионов долларов, установив рекорд среди картин Warner Bros. по сборам в этот день недели. До этого лучший результат принадлежал "Аквамену" — 21,98 млн долларов.

Еще до начала проката, главная Барби, австралийская кинозвезда Марго Робби пообещала продюсерам картины сборы более миллиарда долларов. 33-летняя актриса всегда была уверена в успехе ленты. Позже актриса признала, что, возможно, переоценила размер выручки.

А вот аналитики прогнозируют, что сборы "Барби" все же превысят миллиард долларов. Это может произойти еще до середины августа. Отметим, что благодаря успеху "Барби" и "Оппенгеймера" предпоследний уик-энд июля стал четвертым за всю историю кинопроката в США по размеру выручки.

Напомним, ранее мы писали, что Барби нокаутировала "Аватар" в украинском прокате: сколько собрала в первые выходные. Также мы рассказывали, что телеведущая Леся Никитюк развеселила украинцев продолжением Барби-сериала.

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