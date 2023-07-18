Супермодель Алина Байкова поразила фотосессией в культовом стиле Джейн Биркин

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

На днях в возрасте 76 лет ушла из жизни легендарная актриса и певица Джейн Биркин. Украинская модель Алина Байкова вспомнила фотосессию, сделанную много лет назад, на которую вдохновила Биркин.

Фотографиями Байкова поделилась в своем Instagram.

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На фото юную модель не узнать: прическа и стиль соответствуют времени, которое представляла Биркин. На снимках 2010 года Байкова позирует с другой прической и известной корзинкой, с которой не расставалась Джен в молодости.

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Именно благодаря ей в 1984 году Джейн вошла в историю создания легендарной сумки Hermès Birkin. Ее происхождение было счастливым случаем. Исполнительный директор Hermès Жан-Луи Дюма случайно сидел рядом с Джейн в рейсе из Парижа в Лондон. Когда она попыталась поместить свою соломенную дорожную сумку в отделение над головой, все выпалось, рассыпавшись каскадом на них обоих. Джейн извинилась и объяснила Дюма, что невозможно было найти кожаную сумку на выходные, которая бы ей понравилась. Затем они провели большую часть полета, разговаривая о том, как выглядела бы их идеальная сумка.

"Весело иметь что-то в твою честь. Когда я выступаю в Нью-Йорке, люди часто спрашивают, я ли "сумка Биркин", и я говорю: "Да, и сумка сейчас споет!". Моя дочь Лу шутит, что она "дочь сумки", — говорила звезда.

Кстати, Джейн Биркин, как и Байкова, была в числе тех деятелей культуры, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали Украину.

Напомним, дизанер Андре Тан не остался в стороне от инцидента, произошедшего в Каннах с моделью Алиной Байковой. Модельер осудил действия устроителей кинофестиваля.

Ранее стало известно, что певица и актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет. Тело звезды у нее дома обнаружила сиделка.