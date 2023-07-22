Супермодель Барбара Палвин показала, как готовилась к своей венгерской свадьбе.

Модель Барбары Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Недавно модель Барбары Палвин вышла замуж в Венгрии. Избранником красотки стал ее коллега, Дилан Спроус.

Модель Victoria's Secret поделилась видео в Instagram, на котором готовится к знаменательному событию.

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Три платья и 115 гостей

Модель вышла замуж в той же церкви, где поженились ее мама с папой 34 года назад. Звезда сменила дизайнерские платья, среди которых атласный наряд цвета слоновой кости от Vivienne Westwood. Согласно фирменной эстетике бренда, у него было широкое декольте, корсетный лиф и драпированная юбка в пол. Барбара дополнила образ ювелирными изделиями от Tiffany & Co, многослойной фатой и острыми лодочками. Затем она надела более короткое платье от Philosophy di Lorenzo Serafini, которое, по ее словам, заставило его "почувствовать себя современной принцессой".

Пара планирует провести более масштабную церемонию в Калифорнии осенью, но впервые обменялись клятвами перед 115 гостями в Венгрии.

"Мне понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что меня называют миссис Спроус. Дилан называет меня своей женой три года", — рассказала модель.

Модель Барбара Палвин со своим избранником. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвин со своим избранником. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвин со своим избранником. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвин со своим избранником. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвин со своим избранником. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/



По венгерской традиции она закончила вечер в красном платье, которое переодела в полночь от венгерского дизайнера MERO.

"В полночь я должна сменить свадебное платье, ведь я уже не невеста, а жена", — объяснила модель традицию.

Она надела чокер в стиле 1990 года от Tiffany & Co. и обувь Jimmy Choo, которая сочеталась с цветами трех разных платьев.

Что касается Дилана, то он настоял на "очень традиционном смокинге".

Свадьба была спланирована Барбарой и ее сестрой Анитой Палвин, обе имеют опыт организации свадеб, поскольку их родители часто устраивали свадьбы на своей территории.

"У нас не было планировщика, поэтому Барбара и ее сестра спланировали большую часть. Они сказали мне, что моя единственная работа — появиться и сказать правильное имя. Перед тем, как идти к алтарю, мы нервничали, но как только мы посмотрели друг на друга, мы просто начали смеяться, и это успокоило наши нервы. Конечно, мы оба в конце концов плакали", — сказал Дилан.

Молодожены веселились под традиционную венгерскую музыку и веселые свадебные игры.

Пара обручилась во время похода с друзьями в сентябре 2022 года, но подтвердила помолвку только в прошлом месяце.

Дилан сделал предложение в месте, где можно было встретить любимых животных Барбары, морских выдр.

Певец Владимир Дантес дал первое интервью после свадьбы своей экс-жены Нади Дорофеевой. Певица и ресторатор Миша Кацурин недавно взорвали сеть новостью о том, что официально стали мужем и женой.

Напомним, Миша Кацурин показал, каким был их с Надей Дорофеевой свадебный торт.