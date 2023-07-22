Супермодель Барбара Палвін показала, як готувалася до свого угорського весілля

Модель Барбара Палвін зі своїм обранцем. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Нещодавно модель Барбара Палвін вийшла заміж в Угорщині. Обранцем красуні став її колега, Ділан Спроус.

Модель Victoria's Secret поділилася відео в Instagram, на якому готується до визначної події.

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Три сукні та 115 гостей

Модель вийшла заміж у тій самій церкві, де побралися її мама з татом 34 роки тому. Зірка змінила дизайнерські сукні, серед яких атласне вбрання кольору слонової кістки від Vivienne Westwood. Відповідно до фірмової естетики бренду, воно мало широке декольте, корсетний ліф і драпіровану спідницю в підлогу. Барбара доповнила образ ювелірними виробами від Tiffany & Co, багатошаровою фатою та гострими човниками. Потім вона вдягнула коротшу сукню від Philosophy di Lorenzo Serafini, яка, за її словами, змусила її "відчути себе сучасною принцесою".

Пара планує провести більш масштабну церемонію в Каліфорнії восени, але вперше обмінялися клятвами перед 115 гостями в Угорщині.

"Мені знадобиться деякий час, щоб звикнути до того, що мене називають місіс Спроус. Ділан називає мене своєю дружиною три роки", — розповіла модель.

Модель Барбара Палвін зі своїм обранцем. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвін зі своїм обранцем. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвін зі своїм обранцем. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвін зі своїм обранцем. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвін зі своїм обранцем. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/



За угорською традицією вона закінчила вечір у червоній сукні, яку переодягла опівночі. Вона обрала угорського дизайнера MERO.

"Опівночі я маю змінити весільну сукню, адже я вже не наречена, а дружина", — пояснила модель традицію.

Вона одягла чокер у стилі 1990 років від Tiffany & Co. і взуття Jimmy Choo, яке поєднувалося із кольорами трьох різних суконь.

Що стосується Ділана, то він наполіг на "дуже традиційному смокінгу".

Весілля було сплановано Барбарою та її сестрою Анітою Палвін, які обидві мають досвід організації весіль, оскільки їхні батьки часто влаштовували весілля на їхній території.

"У нас не було планувальника, тому Барбара та її сестра спланували більшу частину. Вони сказали мені, що моя єдина робота — з’явитися й сказати правильне ім’я. Перед тим, як йти до вівтаря, ми нервували, але як тільки ми поглянули одне на одного, ми просто почали сміятися, і це заспокоїло наші нерви. Звичайно, ми обоє врешті-решт плакали", — сказав Ділан.

Молодята святкували під традиційну угорську музику та веселі весільні ігри.

Пара заручилася під час походу з друзями у вересні 2022 року, але підтвердила заручини лише минулого місяця.

Ділан зробив пропозицію в місці, де можна було зустріти улюблених тварин Барбари, морських видр.

Співак Володимир Дантес дав перше інтерв'ю після весілля своєї ексдружини Наді Дорофєєвої. Співачка та ресторатор Міша Кацурін нещодавно підірвали мережу новиною про те, що офіційно стали чоловіком та дружиною.

Нагадаємо, Міша Кацурін показав, яким був їхній з Надею Дорофєєвою весільній торт.