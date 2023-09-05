Супермодель Джиджи Хадид похвасталась подтянутым прессом в модном глянце

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: net-a-porter.com/

Модель Джиджи Хадид снялась в фотосессии для диджитал-версии журнала Porter. Звезда рассказала о том, как совместно с бывшим любимым Зейном Маликом воспитывает двухлетнюю дочь Хай.

Об этом говорится в издании Porter.

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В фотосессии Джиджи примерила яркий спортивный наряд, подчеркивавший ее подкачанную фигуру. Также модель рассказала, что пытается уделять больше времени дочери, когда она находится с ней, поэтому более избирательно относится к работе.

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: net-a-porter.com/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: net-a-porter.com/

"Когда вы становитесь мамой, вам приходится действовать более осознанно, поскольку у вас теперь есть только половина вашего времени. Я работаю, когда моя дочь находится с отцом, и это все время, которое у меня есть. Поэтому работа, которую я выбираю для того, чтобы заполнить это время, должна доставлять удовольствие", — сказала она.

О совместном воспитании Хай и отношении к Джиджи раньше рассказала и мать Зейна Малика. По ее словам, она очень хорошо относится к модели, несмотря на расставание с Зейном, и добавила, что ее сын сейчас настолько поглощен воспитанием дочери, что не задумывается о новых отношениях.

Сам Малик тоже говорил о дочери в интервью, отметив, что она "привнесла краски в его жизнь".

Джиджи Хадид и Зейн Малик встречались с ноября 2015 года, в марте 2018 года они развелись, но позже снова сошлись. В ноябре 2018 года пара снова развелась. В январе 2020 года Зейн и Джиджи возобновили отношения, а в сентябре того же года у них родилась дочь Хай.

В 2021 году Джиджи и Зейн Малик окончательно разошлись. Поводом к разводу стал конфликт Зейна с матерью Джиджи Иоландой: она обвинила мужа дочери в том, что тот поднял на нее руку. Малик отметил, что Иоланда пришла к ним домой, когда Джиджи не было дома. По решению суда Зейн Малик обязался пройти курс управления гневом.

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