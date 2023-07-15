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Супермодель Джиджи Хадид "засветила" тату дракона на бедрах

15 июля 2023 10:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Джиджи Хадид "засветила" тату дракона на ягодицах
Модель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Джиджи Хадид отправилась на отдых. Звезда подиумов порадовала подписчиков очередной порцией ярких фотографий.

Соответствующим фото Хадид поделилась в своем Instagram.

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Красавица поразила фото, на котором хвастает витатируемым драконом на ягодицах. Неизвестно, это постоянное или временное тату. Джиджи в отпуске примеряла купальник от популярного среди звезд бренда Tropic of C.

Модель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid/

В отпуск звезда, которой приписывают роман с Леонардо Ди Каприо, отправилась на фоне интервью ее бывшего бойфренда и отца дочери Кай, певца Зейн Малика.

Мужчина впервые за два года прокомментировал скандальную историю с тещей, Иоландой Хадид. Тогда женщина приехала в дом Зейна, где у них началась ссора. Поэтому музыкант запер Иоладну Хадид в шкафу и отпустил в ее адрес несколько нецензурных слов.

"Все равно что говорят люди, я знаю, как было, и те, кто тоже были там, знают, какой была ситуация. И это все что имеет значение. Я не буду общаться с хейтерами онлайн, мне не нужны оправдания, ведь я ценю свое время. К тому же я не хочу снова привлекать к этому внимание, ведь однажды это прочтет моя дочь. Все что могу сказать: я пытался сделать все правильно. Было много негатива, но это семейные разборки, поэтому оставим их семье", — сказал артист.

Напомним, бывший участник группы One Direction Зейн Малик редко дает интервью. А о своей почти трехлетней дочери Кай, которую родила супермодель Джиджи Хадид, вообще не рассказывал. Однако в подкасте Call Her Daddy он, наконец, это исправил.

Напомним, Джиджи Хадид в индийском костюме посетила светское мероприятие в Мумбаи.

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