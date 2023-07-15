Супермодель Джіджі Хадід "засвітила" тату дракона на сідницях

Модель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/

Модель Джіджі Хадід вирушила на відпочинок. Зірка подіумів порадувала підписників черговою порцією яскравих світлин.

Відповідними фото Хадід поділилася у своєму Instagram.

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Красуня вразила фото, на якому хизується витатуюваним драконом на сідницях. Невідомо, чи це постійне, або тимчасове тату. Джіджі у відпустці приміряла купальник від популярного серед зірок бренду Tropic of C.

Модель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/

У відпустку зірка, якій приписують роман з Леонардо Ді Капріо, вирушила на тлі інтерв'ю її колишнього бойфренда та батька її доньки Кай, співака Зейн Маліка.

Чоловік вперше за два роки прокоментував скандальну історією з тещою, Йоландою Хадід. Тоді жінка приїхала до будинку Зейна, де у них почалася сварка. Тож музикант замкнув Йоладну Хадід у шафі та відпустив у її адресу кілька нецензурних слів.

"Все одно що кажуть люди, я знаю, як було і ті, хто також були в цьому знають, якою була ситуація. І це все що має значення. Я не буду спілкуватися з хейтерами онлайн, мені не потрібні виправдання, адже я ціную свій час. До того ж, я не хочу знову привертати до цього увагу, адже одного дня це прочитає моя донька. Все що можу сказати: я намагався зробити все правильно. Було багато негативу, але це сімейні розбірки, тому залишимо їх родині", — сказав артист.

Нагадаємо, колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік нечасто дає інтерв’ю. А про свою майже трирічну доньку Хай, яку народила супермодель Джіджі Хадід, взагалі не розповідав. Однак у подкасті Call Her Daddy він нарешті це виправив.

Нагадаємо, Джіджі Хадід в індійському костюмі завітала на світський захід в Мумбаї.