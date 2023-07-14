Квіти для красуні: італієць не встояв перед моделлю Аліною Байковою

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Аліна Байкова вирушила на відпочинок на Капрі. Перед красунею-українкою не встояв один з італійців.

Байкова виклала відповідні кадри у своєму Instagram-stories.

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Романтичний жест

Модель Аліна Байкова навіть під час відпустки приділяє чимало уваги спорту: робить гімнастику та бігає. Під час одного з тренувань на красуню звернув увагу незнайомий італієць. Зірка займалася на тренажерах навпроти тенісного корту, коли невідомий чоловік буквально виліз до неї по стіні на другий поверх, щоб подарувати букет квітів.

Шанувальник подарував Аліні Байковій квіти. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Шанувальник подарував Аліні Байковій квіти. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

"Це так мило, так романтично, я йду до вас! — звернулася до прихильника Аліна, коли той вирушив до неї, щоб передати букет з яскравих квітів. — Дякую, моя любов! Обожнюю Італію!"

Пізніше красуня йшла з тренування і додала:

"Тільки на Капрі ти повернешся зі спортзали з квітами".

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Традиційно Байкова порадувала прихильників фото з пляжу та філософським дописом.

"Останній вечір у ресторані був сповнений щасливої енергетики. Прекрасна музика. Люди їли, танцювали, насолоджувалися життям. Все, про що я думала, як сильно скучила за почуттям щастя, за тим, щоб мої люди теж могли знову почуватися щасливими. Дивне почуття. Бути у гарному, щасливому місці, але не почуватися так само", — написала Байкова, яка підтримує Україну з кожного куточку світу, де буває.

Нагадаємо, Аліна Байкова завітала на червону доріжку Каннського фестивалю у футболці з меседжем, адресованим Путіну. Величезні літери склали фразу F*ck You Putin. Що в перекладі з англійської — "Путін, іди слідом за російським кораблем". Байкову попросили залишити захід.

Раніше модель Аліна Байкова обурилася поведінкою закордонної колеги. Модель Маріанна Фонсека позувала на червоній доріжці у Каннах із символом на підтримку України, а пізніше поділилася обкладинкою російського журналу, для якого знімалася.