Супермодель Джиджи Хадид задержали за хранение наркотиков

Модель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid/

Супермодель Джиджи Хадида арестовали на Каймановых островах за хранение марихуаны. Модели пришлось внести залог в 1000 долларов.

Об этом пишет TMZ.

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На днях модель прилетела из США приватным самолетом со своими друзьями в аэропорт Оуэна Робертса. В ходе процедуры таможенного контроля сумку модели обыскали вручную, обнаружив небольшое количество марихуаны. Хадид объяснила, что трава предназначена для ее личного пользования, но ее друзей арестовали по обвинению в ввозе марихуаны и принадлежностей для ее курения.

Источник из окружения модели рассказал, что марихуану нашли не в личной сумке знаменитости, а в багаже одного из друзей, с которыми она путешествовала. Так как самолет был заказ на ее имя, то и ответственность за весь багаж несет она.

Через несколько часов после днцидента Хадид успокоила своих фанатов, выйдя на связь в соцсети.

"Хорошо, что все хорошо кончается", — сказала она.

Напомним, бывший участник группы One Direction Зейн Малик рассказал о своей почти трехлетней дочери Хай, которую родила супермодель Джиджи Хадид.

Ранее женщина, арестованная в связи с подозрением в причастности к передозировке Леандро, внучка Роберта Де Ниро, рассказала, что якобы предупредила подростка о таблетках с фентанилом. Подозревают, что она продала их ему.