Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Супермодель Джиджи Хадид задержали за хранение наркотиков arrow

Супермодель Джиджи Хадид задержали за хранение наркотиков

19 июля 2023 10:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Джиджи Хадид задержали за хранение наркотиков
Модель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Супермодель Джиджи Хадида арестовали на Каймановых островах за хранение марихуаны. Модели пришлось внести залог в 1000 долларов.

Об этом пишет TMZ.

Читайте также:

Проблемы с законом

На днях модель прилетела из США приватным самолетом со своими друзьями в аэропорт Оуэна Робертса. В ходе процедуры таможенного контроля сумку модели обыскали вручную, обнаружив небольшое количество марихуаны. Хадид объяснила, что трава предназначена для ее личного пользования, но ее друзей арестовали по обвинению в ввозе марихуаны и принадлежностей для ее курения.

Источник из окружения модели рассказал, что марихуану нашли не в личной сумке знаменитости, а в багаже одного из друзей, с которыми она путешествовала. Так как самолет был заказ на ее имя, то и ответственность за весь багаж несет она.

Через несколько часов после днцидента Хадид успокоила своих фанатов, выйдя на связь в соцсети.

"Хорошо, что все хорошо кончается", — сказала она.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Gigi Hadid (@gigihadid)

Напомним, бывший участник группы One Direction Зейн Малик рассказал о своей почти трехлетней дочери Хай, которую родила супермодель Джиджи Хадид.

Ранее женщина, арестованная в связи с подозрением в причастности к передозировке Леандро, внучка Роберта Де Ниро, рассказала, что якобы предупредила подростка о таблетках с фентанилом. Подозревают, что она продала их ему.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с фото

15:10 "Сколько можно воровать?": Ольга Сумская эмоционально "прошлась" по украинской власти

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз