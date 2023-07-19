Супермодель Джіджі Хадід затримали за зберігання наркотиків

Модель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/

Супермодель Джіджі Хадід заарештували на Кайманових островах за зберігання марихуани. Моделі довелося внести заставу в 1000 доларів.

Про це пише TMZ.

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Днями модель прилетіла зі США приватним літаком зі своїми друзями в аеропорт Оуена Робертса. Під час процедури митного контролю сумку моделі обшукали вручну, виявивши невелику кількість марихуани. Хадід пояснила, що трава призначена для її особистого користування, але її друзів заарештували за звинуваченням у ввезенні марихуани та приладдя для її куріння.

Джерело з оточення моделі розповіло, що марихуану знайшли не в особистій сумці знаменитості, а в багажі одного з друзів, з якими вона подорожувала. Через те, що літак був замовлення на її ім'я, то й відповідальність за весь багаж несе вона.

За кілька годин після днциденту Хадід заспокоїла своїх фанатів, вийшовши на зв'язок у сіцмережі.

"Добре, що все добре кінчається", — сказала вона.

Нагадаємо, колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік розповів про свою майже трирічну доньку Хай, яку народила супермодель Джіджі Хадід.

Раніше жінка, яку заарештували через підозру на передозування Леандро, онука Роберта Де Ніро, розповіла, що нібито попередила підлітка про таблетки з фентанілом.