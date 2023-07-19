Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Супермодель Джіджі Хадід затримали за зберігання наркотиків arrow

Супермодель Джіджі Хадід затримали за зберігання наркотиків

19 липня 2023 10:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Джіджі Хадід затримали за зберігання наркотиків
Модель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/gigihadid/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Супермодель Джіджі Хадід заарештували на Кайманових островах за зберігання марихуани. Моделі довелося внести заставу в 1000 доларів.

Про це пише TMZ.

Читайте також:

Проблеми із законом

Днями модель прилетіла зі США приватним літаком зі своїми друзями в аеропорт Оуена Робертса. Під час процедури митного контролю сумку моделі обшукали вручну, виявивши невелику кількість марихуани. Хадід пояснила, що трава призначена для її особистого користування, але її друзів заарештували за звинуваченням у ввезенні марихуани та приладдя для її куріння.

Джерело з оточення моделі розповіло, що марихуану знайшли не в особистій сумці знаменитості, а в багажі одного з друзів, з якими вона подорожувала. Через те, що літак був замовлення на її ім'я, то й відповідальність за весь багаж несе вона.

За кілька годин після днциденту Хадід заспокоїла своїх фанатів, вийшовши на зв'язок у сіцмережі.

"Добре, що все добре кінчається", — сказала вона.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)

Нагадаємо, колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік розповів про свою майже трирічну доньку Хай, яку народила супермодель Джіджі Хадід. 

Раніше жінка, яку заарештували через підозру на передозування Леандро, онука Роберта Де Ніро, розповіла, що нібито попередила підлітка про таблетки з фентанілом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з фото

15:10 "Скільки можна красти?": Ольга Сумська емоційно "пройшлася" по українській владі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз