Супермодель Гайди Клум обнажилась в экстравагантной фотосессии для глянца

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/numero_netherlands/

50-летняя супермодель Хайди Клум снялась в необычной фотосессии. Красавица позировала для модного глянца Numéro Netherlands.

Снимки появились в Instagram издания.

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Клум примеряла яркие костюмы в стиле 1980-х годов. Яркий макияж и пышная прическа дополнили образ. На некоторых фото звезда позирует обнаженной, прикрыв пикантные места простыней, на других — в нарядах с разрезами.

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/numero_netherlands/

"Супермодель, продюсер, предприниматель, телевизионная личность, автор и модельер Хайди Клум имела карьеру, о которой мечтают многие женщины: появилась на обложках глянца, была первым немецким ангелом Victoria's Secret, продюсировала и вела телевизионные программы, такие как и "Том-модель Германии". В разговоре с NUMÉRO NL она рассказала, что быть мамой было самым большим из ее стремлений, а возможность вести благотворительную работу — самая большая награда, которую она имеет", — комментирует издание фото.

Недавно Клум попала в заголовки из-за слухов о том, что она соблюдает строгую диету с 900 калориями в день. Хайди это отрицает, тем более что сегодня абсолютно наслаждается жизнью. Ограничивать себя в еде и самоотверженно заниматься спортом было стилем ее жизни, пока она не встретила своего мужа, музыканта Tokio Hotel Тома Каулица, младше ее на много лет.

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