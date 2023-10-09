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Супермодель Хайди Клум обнажилась в экстравагантной фотосессии для глянца

9 октября 2023 17:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Гайди Клум обнажилась в экстравагантной фотосессии для глянца
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/numero_netherlands/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

50-летняя супермодель Хайди Клум снялась в необычной фотосессии. Красавица позировала для модного глянца Numéro Netherlands.

Снимки появились в Instagram издания.

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Экстравагантная фотосессия Клум

Клум примеряла яркие костюмы в стиле 1980-х годов. Яркий макияж и пышная прическа дополнили образ. На некоторых фото звезда позирует обнаженной, прикрыв пикантные места простыней, на других — в нарядах с разрезами.

 

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Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/numero_netherlands/

"Супермодель, продюсер, предприниматель, телевизионная личность, автор и модельер Хайди Клум имела карьеру, о которой мечтают многие женщины: появилась на обложках глянца, была первым немецким ангелом Victoria's Secret, продюсировала и вела телевизионные программы, такие как и "Том-модель Германии". В разговоре с NUMÉRO NL она рассказала, что быть мамой было самым большим из ее стремлений, а возможность вести благотворительную работу — самая большая награда, которую она имеет", — комментирует издание фото.

 

 

Недавно Клум попала в заголовки из-за слухов о том, что она соблюдает строгую диету с 900 калориями в день. Хайди это отрицает, тем более что сегодня абсолютно наслаждается жизнью. Ограничивать себя в еде и самоотверженно заниматься спортом было стилем ее жизни, пока она не встретила своего мужа, музыканта Tokio Hotel Тома Каулица, младше ее на много лет.

Напомним, впервые за пять лет супермодель Клаудия Шиффер продемонстрировала невероятную фигуру на подиуме.

Ранее Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce & Gabbana.

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