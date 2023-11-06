Супермодель Гайди Клум ошеломила выходом в откровенном платье украинского бренда

Супермодель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Супермодель Хайди Клум появилась на 12-м ежегодном LACMA Art+Film Gala в платье от украинского бренда Lever Couture. Звезда поразила откровенным выходом, дополнив образ ярким макияжем.

Видео с вечеринки красавица опубликовала в своем Instagram.

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Модель надела белое платье из перьев, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. По бокам платья были большие вырезы, демонстрировавшие ее бедра.

"Нет границ и ограничений. Все возможно", именно такому слогану остается верным украинский бренд модельера Леси Верлингьери. Lever Couture создает вечернюю одежду. На сайте бренда говорится, что его задача, превратить каждую женщину в нечто особенное. Платья подчеркивают естественную красоту женского тела, индивидуальность и настоящий дух каждой, кто одевается в экстравагантную одежду от кутюр.

"Движение, амбиции и бесконечный поиск необычного. Важнейшие ключевые слова в работе Lever Couture", — говорится на странице бренда.

В одиннадцать лет Леся взялась шить свои первые предметы одежды из материалов, которые ей подарила бабушка. Ее первая подиумная коллекция в 2011 году получила высокую оценку критиков. Леди Гага заказала пару платьев для своего сценического шоу. С тех пор Леся создавала наряды для различных известных суперзвезд, таких как Рита Ора, Джиджи Хадид, Пэлтроу, Кэти Перри, Ева Лонгория, Бритни Спирс и Деми Ловато. Ее одежду регулярно можно увидеть на красных дорожках по всей планете, а также в таких известных мировых журналах, как Vogue, Elle, Harper Bazaar, Madame, Interview, L'Officiel и многих других.

Напомним, супермодель Хайди Клум рассекретила свой вес.

Ранее дочь супермодели Хайди Клум ошеломила идеальной фигурой на итальянском курорте.