Кэндис Свейнпол топлесс поразила смелой фотосессией

Кэндис Свейнпол. Фото: instagram.com/candiceswanepoel/

Бывшая модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол приняла участие в смелой фотосессии. Звезда позировала топлесс и в бикини собственной марки.

Фото супермодель поделилась на своей странице в Instagram.

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Супермодель Кэндис Свейнпол сейчас часто появляется в СМИ. Красавице приписывают роман с музыкантом Гарри Стайлзом. Но на этот раз модель порадовала поклонников съемкой по случаю выпуска новой коллекции бикини ее бренда.

Модель ранее признавалась в своей любви к фэшну и желании создавать хорошую одежду.

"Я обожаю фотографию и красоту в целом. Я долго снималась в рекламе купальников, и во время съемок я всегда анализировала продукт", — рассказала красавица журнала Forbes .

Кэндис на время брала перерыв в карьере модели, чтобы сконцентрироваться на материнстве. Затем она решила попробовать себя в дизайне и бизнесе.

Кэндис воспитывает двоих детей от бывшего жениха, модели Германа Николи.

Свейнпол, по слухам, встречается с музыкантом Гарри Стайлзом. Он, кстати, выступал во время шоу Victoria's Secret в Шанхае в 2017 году. Кэндис тоже была на том показе. Артист разошелся в марте с актрисой Оливией Уайлд.

Ранее Стайлзу приписывали роман с такими моделями как Кара Делевинь, Кендалл Дженнер, Надин Леопольд, Сара Сампао и Джорджиа Флауэр.