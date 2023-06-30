Супермодель Костромичева во второй раз стала матерью: первое фото младенца

Супермодель Алла Костромичева. Фото: Instagram/alla

В мае, в День матери, украинская супермодель, коуч Алла Костромичева объявила, что ждет второго ребенка. А уже сейчас 37-летняя уроженка Севастополя поделилась радостной новостью: она родила дочь.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Костромичевой.

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Алла опубликовала фотографию, на которой она вместе с мужем Джейсоном Капоне держат ножки новорожденной девочки. Костромичева рассекретила имя дочери — звездная парочка назвала кроху Авророй.

Одними из первых Аллу и ее мужа поздравили певицы Вера Брежнева (Киперман), MamaRika, продюсеры Ирина Монатик, Юла, шоувумен Леся Никитюк, актриса Ирина Сопонару и другие.

Скриншот: Instagram/alla

Костромичева уже долгое время является супругой бизнесмена Джейсона Капоне. В 2015 году у супругов родился мальчик, которого назвали Сальвадором.

Напомним, ранее мы писали, что обладатель премий "Грэмми", "Оскар", "Тони" и "Эмми", певец Джон Ледженд и его жена, модель, шоувумен Крис Тайген в четвертый раз стали родителями. Также мы рассказывали, что хореограф Максим Чмерковский показал, как со слезами на глазах перерезал пуповину новорожденному сыну.