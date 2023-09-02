Супермодель Миранда Керр беременна четвертым ребенком

Модель Миранда Керр и бизнесмен Эван Шпигель. Фото: instagram.com/mirandakerr/

Супермодель Миранда Керр в четвертый раз станет мамой. Звезда рассказала, что ждет мальчика от мужа Эвана Шпигеля.

Об этом пишет Daily Mail.

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Миранда опубликовала серию изображений, на которых позирует с кругленьким животом. Будущая мама позировала в саду в белом топе с оборками, который она сочетала с джинсами. У Миранды и основателя Snapchat Эвана Шпигеля два сына: пятилетний Харт и трехлетний Майлз. У нее также есть 12-летний сын Флинн, которого она воспитывает с бывшим мужем Орландо Блумом.

Миранда Керр. Фото: dailymail.co.uk

Миранда Керр. Фото: dailymail.co.uk

Радостная новость появилась после того, как ранее Миранда и Эван намекнули на планы расширить свою семью во время интервью Vogue Australia.

"Мне просто нравится быть матерью, и я всегда хотела троих сыновей, поэтому я чувствую настоящее счастье, что у меня есть трое здоровых мальчиков. Поэтому посмотрим, что прирготовил Бог", — сказала она.

Еще в октябре 2019 года счастливая пара, которая поженилась в мае 2017 года, стали родителями сына Майлза.

Модель стала знаменитой в возрасте 13 лет после победы в модельном конкурсе журнала Dolly.

В 2007 году она стала первым ангелом Victoria's Secret в Австралии.

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