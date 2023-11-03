Супермодель Синди Кроуфорд похвасталась длинными ногами в соблазнительной фотосессии.

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Модель Синди Кроуфорд позировала в соблазнительной фотосессии для журнала ES Magazine. Красавица доказала, что хотя уже не так часто снимается для глянца, она все равно остается в отличной форме.

Фото модель опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

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57-летняя супермодель продемонстрировала подтянутую фигуру в боди и белой рубашке свободного кроя на пуговицах с прозрачным черным топом. Дополнила образ туфлями на каблуке.

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Кстати, дочь модели Кайя Гербер, пошла по ее стопам. В начале этого года Синди Кроуфорд пошутила о том, что ее дочь, которая как две капли похожа на нее, "украла" ее красоту.

"Я смотрю на свою дочь и замечаю, что ее волосы блестящие и здоровые — у нее мои волосы, и я хочу их вернуть!", — сказала InStyle модель и добавила, что волосы дочери вдохновили ее на создание линии косметики.

Кроуфорд рассказала, что Кайя балансирует между карьерой и личной жизнью так же, как она это делала в 1980-х годах.

Напомним, сын Синди Кроуфорд появился на обложке глянца.

Ранее Синди Кроуфорд оправдала свой статус супермодели, воспроизведя свою культовую рекламу Pepsi во время Super Bowl в 1992 году.