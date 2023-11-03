Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Супермодель Синди Кроуфорд похвасталась длинными ногами в соблазнительной фотосессии arrow

Супермодель Синди Кроуфорд похвасталась длинными ногами в соблазнительной фотосессии

3 ноября 2023 15:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Синди Кроуфорд похвасталась длинными ногами в соблазнительной фотосессии.
Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Синди Кроуфорд позировала в соблазнительной фотосессии для журнала ES Magazine. Красавица доказала, что хотя уже не так часто снимается для глянца, она все равно остается в отличной форме.

Фото модель опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Читайте также:

Синди Кроуфорд снялась в фотосессии для журнала

57-летняя супермодель продемонстрировала подтянутую фигуру в боди и белой рубашке свободного кроя на пуговицах с прозрачным черным топом. Дополнила образ туфлями на каблуке.

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/
Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/
Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/
Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/
Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/
Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Кстати, дочь модели Кайя Гербер, пошла по ее стопам. В начале этого года Синди Кроуфорд пошутила о том, что ее дочь, которая как две капли похожа на нее, "украла" ее красоту.

"Я смотрю на свою дочь и замечаю, что ее волосы блестящие и здоровые — у нее мои волосы, и я хочу их вернуть!", — сказала InStyle модель и добавила, что волосы дочери вдохновили ее на создание линии косметики.

Кроуфорд рассказала, что Кайя балансирует между карьерой и личной жизнью так же, как она это делала в 1980-х годах.

Напомним, сын Синди Кроуфорд появился на обложке глянца.

Ранее Синди Кроуфорд оправдала свой статус супермодели, воспроизведя свою культовую рекламу Pepsi во время Super Bowl в 1992 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме